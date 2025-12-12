El PSOE impedirá a Paco Salazar volver al partido, apoyará a sus víctimas y abre expediente a Javier Izquierdo

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha pronunciado sobre las denuncias de acoso contra Francisco Salazar y ha afirmado que "su conducta supone una falta muy grave además de expedientar a Javier Izquierdo. Así se ha referido en una comparecencia para presentar las conclusiones de la investigación sobre las denuncias de acoso contra Paco Salazar.

Torro ha afirmado que la conducta de Salazar "supone una falta muy grave prevista en los estatutos federales y contraria al código ético y de conducta" del partido. Ello impedirá su regreso automático como militante si lo solicita. "Aun habiéndose dado de baja como militante hemos determinado que en el registro del censo quede constancia de esta falta muy grave y no pueda darse de alta automáticamente como militante de nuevo", ha indicado.

Contenido confidencial y apoyo a las víctimas

La secretaria de Organización del PSOE ha explicado que el contenido del informe es confidencial, pero ha garantizado que si las denunciantes quieren acudir a la justicia contarán con el apoyo político del partido. Torró ha asegurado que el PSOE apoyará a las mujeres que quieran denunciar. "El PSOE determina que las mujeres denunciantes que quieran emprender acciones legales contarán con todo el respaldo jurídico para ello, de la misma manera que respetamos a las que no quieran acudir a la vía jurisdiccional", ha dicho. "Estamos aquí para ofrecerles ayuda psicológica si lo necesitan", ha añadido.

En el caso de Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, el partido ha decidido abrirle un expediente informativo como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado, con el fin de recabar información y esclarecer los presuntos hechos.

El PSOE no ha estado a la altura

Torró ha reconocido que el PSOE no ha estado a la altura de las mujeres que han denunciado comportamientos de acoso sexual del exasesor de Moncloa, ha reiterado sus disculpas y ha advertido de que será "implacable" con estos comportamientos. Ha agradecido la "valentía" de estas mujeres que se han atrevido a denunciar estos comportamientos y han roto el silencio, subrayando que ese valor que han tenido "merece una respuesta".

El PSOE aprende de los errores y actúa en consecuencia

"Quiero dirigirme a las mujeres que presentaron denuncias para reiterarles disculpas en el nombre del PSOE por no haber estado a la altura. Reconocemos que se ha fallado la comunicación y nunca debió ser así", ha pedido. "Quiero darles las gracias por su valentía y por haber continuado este proceso y haber roto este silencio. Tras analizar los fallos asumo el compromiso para solventarlos y que nadie sienta dudas sobre denunciar por este canal", ha añadido.

En este sentido ha anunciado que el partido "no escatimará recursos para mejorar" su protocolo antiacoso, que no ha funcionado correctamente. Reforzarán la organización "con más apoyo jurídico especializado", "campañas formativas" a toda la militancia y el sometimiento a "análisis y revisión del protocolo por parte de gabinetes jurídicos para mejorar los procedimientos, entre ellos las denuncias anónimas".

Expediente informativo a Javier Izquierdo

La secretaria de Organización del PSOE ha explicado que ha decidido abrir un expediente informativo de oficio a Javier Izquierdo tras dimitir de la dirección socialista sin dar explicaciones. "Creo que podía haber sido más claro", ha afirmado. Torró ha explicado que recibieron su "renuncia voluntaria por motivos familiares y profesionales", pero que "después vimos que podía ser un caso de acoso en medios de comunicación".

