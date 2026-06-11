Antena 3Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso Leire

Así es Nervis Villalobos, el exviceministro venezolano bajo la lupa en el caso Leire

El juez Santiago Pedraz investiga si la trama vinculada a Leire Díez intervino en la concesión de la nacionalidad española al exalto cargo chavista, acusado en varias causas por corrupción y blanqueo.

Imagen de Nervis Villalobos

Así es Nervis Villalobos, el exviceministro venezolano bajo la lupa en el caso Leire | Europa Press

Publicidad

La investigación sobre las presuntas "cloacas" del PSOE ha puesto el foco en una figura conocida desde hace años por la justicia internacional: Nervis Villalobos. El exviceministro de Energía de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez aparece ahora en una de las líneas de investigación abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que trata de esclarecer si existieron gestiones para facilitarle la nacionalidad española.

El magistrado analiza la posible intervención de Leire Díez en un procedimiento que terminó con la concesión de la nacionalidad al exdirigente venezolano en abril de 2025. La investigación busca determinar si esa resolución estuvo relacionada con actuaciones realizadas por personas vinculadas a la trama.

De la administración chavista a los tribunales

Ingeniero eléctrico de formación, Villalobos inició su carrera profesional en el sector energético antes de incorporarse a la administración venezolana. Durante años ocupó puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energía y Minas, donde llegó a desempeñar funciones como viceministro de Energía Eléctrica y hombre de confianza del entonces ministro Rafael Ramírez.

Su nombre comenzó a aparecer vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en proyectos energéticos desarrollados en Venezuela. Con el paso de los años, distintas causas judiciales en varios países situaron al exalto cargo en el centro de pesquisas relacionadas con supuestos pagos irregulares y operaciones de blanqueo de capitales.

La repercusión internacional del caso alcanzó uno de sus momentos más destacados en 2020, cuando la Administración estadounidense llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Antes, en 2017, Villalobos había sido detenido en España a petición de Estados Unidos por una investigación relacionada con presuntas operaciones de blanqueo de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). También fue procesado en Andorra por una causa en la que se le atribuía el movimiento de 124 millones de euros entre 2007 y 2012.

Además, el Tribunal Administrativo Federal de Suiza rechazó en 2021 concederle permiso de residencia al considerar que suponía una amenaza para la seguridad pública y para la reputación del país.

La conexión con Duro Felguera

Paralelamente, Villalobos figura entre los acusados en el denominado caso Duro Felguera. La Audiencia Nacional ha fijado para octubre el juicio por una causa que investiga presuntos sobornos relacionados con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

Según el juez instructor Ismael Moreno, el exviceministro habría recibido, a través de sociedades interpuestas, más de 105 millones de dólares para utilizar su influencia dentro de la administración venezolana. La Fiscalía solicita para él una pena de ocho años y nueve meses de prisión por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.

Ahora, su nombre vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial española a raíz de las pesquisas sobre la concesión de la nacionalidad y los contactos investigados en el denominado caso Leire.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El papa León XIV oficia una multitudinaria misa en Gran Canaria ante unos 50.000 fieles

El Papa León XIV a su llegada a la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta vigilia es uno de los actos más destacados durante la estancia del Pontífice en la ciudad condal y se espera que asistan unas 60.000 personas en el interior del estadio y que miles de fieles más se concentren en los alrededores. 09 JUNIO 2026;CATALUÑA;PAPA;VIGILIA;BCN;IGLESIA;ESTADIO;VISITA PAPAL;AMBIENTE;PAPAMOVIL; David Zorrakino / Euro...

Publicidad

España

Decenas de collares, brazaletes, relojes y otras joyas en una caja fuete de Zapatero-.

Las joyas halladas en el despacho de Zapatero alcanzan un valor de 1,3 millones de euros

Imagen de Nervis Villalobos

Así es Nervis Villalobos, el exviceministro venezolano bajo la lupa en el caso Leire

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

La Fiscalía General del Estado abre un expediente interno por la actuación de las fiscales del caso Plus Ultra

Óscar López
Jueces

Los jueces responden a Óscar López: "Si cree que hay jueces que prevarican, que lo denuncie"

El Papa León XIV a su llegada a la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta vigilia es uno de los actos más destacados durante la estancia del Pontífice en la ciudad condal y se espera que asistan unas 60.000 personas en el interior del estadio y que miles de fieles más se concentren en los alrededores. 09 JUNIO 2026;CATALUÑA;PAPA;VIGILIA;BCN;IGLESIA;ESTADIO;VISITA PAPAL;AMBIENTE;PAPAMOVIL; David Zorrakino / Euro...
VISITA DEL PAPA

El papa León XIV oficia una multitudinaria misa en Gran Canaria ante unos 50.000 fieles

Imagen del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Tribunales

El Supremo no ve motivos para indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz

La Sala que consideró culpable a García Ortiz informa en contra de una medida de gracia "al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública".

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Barómetro CIS

El PSOE pierde cinco puntos en el CIS tras la imputación de Zapatero y el 'caso Leire'

El PP sube 2,2 puntos y recorta su distancia con los socialistas, quedando a tan solo 4,2 puntos.

Imagen de archivo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Un juez pide a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014

Imagen de María Jesús Montero

El PSOE designará a María Jesús Montero senadora por Andalucía

Imagen de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica

La Asociación de Fiscales, "indignada" por la "vaga" respuesta de la Fiscalía General sobre las reuniones con Leire Díez

Publicidad