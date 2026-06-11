Así es Nervis Villalobos, el exviceministro venezolano bajo la lupa en el caso Leire

La investigación sobre las presuntas "cloacas" del PSOE ha puesto el foco en una figura conocida desde hace años por la justicia internacional: Nervis Villalobos. El exviceministro de Energía de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez aparece ahora en una de las líneas de investigación abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que trata de esclarecer si existieron gestiones para facilitarle la nacionalidad española.

El magistrado analiza la posible intervención de Leire Díez en un procedimiento que terminó con la concesión de la nacionalidad al exdirigente venezolano en abril de 2025. La investigación busca determinar si esa resolución estuvo relacionada con actuaciones realizadas por personas vinculadas a la trama.

De la administración chavista a los tribunales

Ingeniero eléctrico de formación, Villalobos inició su carrera profesional en el sector energético antes de incorporarse a la administración venezolana. Durante años ocupó puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energía y Minas, donde llegó a desempeñar funciones como viceministro de Energía Eléctrica y hombre de confianza del entonces ministro Rafael Ramírez.

Su nombre comenzó a aparecer vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en proyectos energéticos desarrollados en Venezuela. Con el paso de los años, distintas causas judiciales en varios países situaron al exalto cargo en el centro de pesquisas relacionadas con supuestos pagos irregulares y operaciones de blanqueo de capitales.

La repercusión internacional del caso alcanzó uno de sus momentos más destacados en 2020, cuando la Administración estadounidense llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Antes, en 2017, Villalobos había sido detenido en España a petición de Estados Unidos por una investigación relacionada con presuntas operaciones de blanqueo de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). También fue procesado en Andorra por una causa en la que se le atribuía el movimiento de 124 millones de euros entre 2007 y 2012.

Además, el Tribunal Administrativo Federal de Suiza rechazó en 2021 concederle permiso de residencia al considerar que suponía una amenaza para la seguridad pública y para la reputación del país.

La conexión con Duro Felguera

Paralelamente, Villalobos figura entre los acusados en el denominado caso Duro Felguera. La Audiencia Nacional ha fijado para octubre el juicio por una causa que investiga presuntos sobornos relacionados con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

Según el juez instructor Ismael Moreno, el exviceministro habría recibido, a través de sociedades interpuestas, más de 105 millones de dólares para utilizar su influencia dentro de la administración venezolana. La Fiscalía solicita para él una pena de ocho años y nueve meses de prisión por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.

Ahora, su nombre vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial española a raíz de las pesquisas sobre la concesión de la nacionalidad y los contactos investigados en el denominado caso Leire.

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