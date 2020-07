Wert pide a Mas que explique por qué deja el "mandato a medias"

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que quien deja "el mandato a medias", como el presidente catalán, Artur Mas, que ha adelantado las elecciones, tiene que explicar por qué lo hace y ha recalcado que, a raíz de esa explicación, los electores deberán sacar sus propias consecuencias.

Wert ha respondido así al ser preguntado, en los pasillos del Senado, por si considera que en la decisión de Mas de adelantar los comicios autonómicos al 25 de noviembre han pesado intereses partidistas. "Las convocatorias electorales, sobre todo cuando son adelantadas en más de la mitad del mandato, como es el caso, me imagino que quien lo formula, en este caso el presidente Mas, no lo hará contra el interés del partido al que representa. Y por tanto, no es ningún descubrimiento", ha manifestado.

Wert ha añadido que, "evidentemente, el hecho de dejar el mandato a medias quien tiene que explicarlo es quien lo hace" y ha recalcado que será "a partir de esa explicación" cuando los electores "sacarán sus propias consecuencias". El ministro de Educación ha añadido que el anuncio que ha realizado Mas en el primer día del debate de política general en Cataluña no ha cogido por sorpresa al Gobierno.