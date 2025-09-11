El PSOE ganaría las elecciones con una ventaja de 9 puntos al PP, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE una ventaja de nueve puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado. En su barómetro de septiembre, la estimación de voto es del 32,7 % para los socialistas y de un 23,7 % para los populares. Es una encuesta que se realizó entre el 1 y el 6 de septiembre, tras un verano marcado por los graves incendios forestales y los choques políticos por su gestión. Respecto al barómetro de julio, el anterior con intención de voto, el PSOE ha crecido más de cinco puntos y medio y el PP se ha dejado casi tres.

Vox también cae, quedándose en el 17,3 % de los sufragios al perder 1,6 puntos. El resto de las fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9 % seguido de Podemos, que logra el 4,3 %.

Sánchez, el líder mejor valorado

En cuanto a la valoración de líderes, Pedro Sánchez se coloca en cabeza al mejorar su nota y alcanzar una media de 4,23 puntos, lo que le permite adelantar a Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda también sube su calificación hasta el 4,13, situándose en segundo lugar. En tercera posición aparece Alberto Núñez Feijóo, que baja respecto a julio y marca un 3,55, mientras que Santiago Abascal cierra la lista con un 2,93, tras retroceder desde el 3,15 que obtuvo en verano.

En cuanto a la preferencia sobre quién debería presidir el Gobierno, Sánchez mantiene la primera posición y amplía apoyos: un 24,8% de los encuestados lo señala, frente al 22,5% de julio. La novedad es que Abascal escala a la segunda plaza con un 10,8%, superando a Feijóo, que se queda con un 9,7%. Pese a que el líder de Vox pierde ligeramente respaldo frente al mes anterior, logra adelantar al dirigente del PP.

El PP le resta importancia

El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha ironizado sobre los resultados asegurando que "no es noticia que Tezanos diga que el PP va fatal, lo sorprendente sería lo contrario". Desde Toledo, Bravo ha defendido que otras encuestas independientes reflejan un aumento de la confianza ciudadana en las propuestas de su partido.

El dirigente popular ha acusado al presidente del CIS, José Félix Tezanos, de haber "restado valor" a la institución y pidió incluir su relevo dentro de la regeneración democrática que plantea el PP. Pese a ello, Bravo insiste en que todas las encuestas deben tomarse "con cautela" y ha asegurado que la prioridad es que los españoles conozcan sus propuestas reformistas y confíen en ellas, recalcando que el objetivo del PP es llegar "a la mayoría de la sociedad".

El último CIS

Esta es la primera encuesta desde el empate técnico entre PSOE y PP que se registró en julio y tras la ola de incendios forestales que asoló varias comunidades este verano.

En el barómetro de julio, el PSOE sufrió su mayor descalabro en las encuesta del centro que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos, ya que perdió más de siete puntos en un mes y su estimación de voto se quedó en un 27%. No fue superado por el PP, pero porque los 'populares' también perdieron, en su caso ocho décimas, y se anotaron un 26.5%.

En esta ocasión, la distancia entre los dos grandes partidos fue de solo medio punto a favor de los socialistas, lo que se considera un empate técnico ya que es inferior al margen de error que contiene la propia encuesta.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el CIS y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el CIS en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com