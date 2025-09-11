Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
"El padrino": el papel de Ábalos en la trama de hidrocarburos

Koldo viajó a Colombia para trabajar para el entramado meses depués de su salida del ministerio.

A3 Noticias Fin de Semana (26-07-25) Salen a la luz nuevos audios entre Koldo y Ábalos sobre mujeres y la ropa que debían llevar a las citas

El papel de Ábalos en la trama de hidrocarburos | EFE

Cristina Navarro
Publicado:

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, era el centro de la trama. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apunta a que actuaba como eje entre los ministerios de Transportes, Industria Y Transición Ecológica. Así lo refleja una conversación de WhatsApp en manos de los agentes, en la que el “conseguidor” del caso, Víctor de Aldama, se refiere al exministro como “el padrino”.

La trama intentaba entonces conseguir una licencia para operar en el negocio de hidrocarburos. A cambio de la cual, simulando un alquiler, compraron a Ábalos el famoso chalé en la Línea de la Concepción.

Con ese objetivo, el 28 de diciembre de 2020 se reúnen con el ministerio de Industria. Horas después, se produce una conversación entre Aldama y Leonor González Pano, en la que el conseguidor informa a la empresaria de que la reunión ha ido bien a pesar de que se han dirigido a la puerta equivocada. “Anda que decirme que era Industria y luego ser Energía menos mal que el padrino manda”, comenta Aldama.

Koldo trabajó para la trama tras su salida del Ministerio

El exasesor de Ábalos, Koldo García, continuó trabajando para la trama tras la salida de ambos del ministerio, que se produjo en julio de 2021. Meses después, Koldo siguió en nómina del empresario Manuel Sallés, otro de los implicados en el entramado de hidrocarburos. Estaba contratado como consultor para la compañía que Sallés dirigía y su suelo oscilaba entre 5.000 y 1.950 euros.

Koldo llegó a viajar a Colombia para solucionar unos asuntos y desde allí el 12 de diciembre de 2021 mantiene una conversación el empresario. "Muy buenas siento molestar, pero aquí no tengo mucha cobertura me dice el jefe que si se puede arreglar todo para el martes en vez del miércoles ya que tiene que esperar diez días luego para la firma de toda la operación de las casas ya que tenemos viaje a Cuba y tiene que firmar después de diez días", pregunta Koldo. "Hola Koldo. Mañana comento y te digo", le responde Sallés. "Estamos en Colombia y volvemos a España solo por ese tema. Ya hice mis deberes aquí, para que sepas", añade Koldo.

El abogado Carlos Lacaci: "No es grato ver al fiscal general sentado en el banquillo"

