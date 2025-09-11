VÍDEO: Pedro Sánchez y Begoña acuden al cine tras el cara a cara con Feijóo y la declaración ante el juez Peinado

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez fueron vistos acudiendo al cine al estreno de la nueva película de Alejandro Amenábar, 'El Cautivo'. Fueron a la Plaza de Callao.

Acudieron al cine tras un largo de día de la pareja, ya que esa mañana Begoña declaraba ante los juzgados por un presunto delito de malversación y el presidente del Gobierno protagonizaba un intenso 'cara a cara' con Alberto Núñez Feijóo. Esa misma tarde en el Congreso fracasaba la reducción de la jornada laboral.

