La Fiscalía respalda a Begoña Gómez y pide anular el volcado de sus correos de Moncloa

La Fiscalía se ha sumado al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de acceder de forma masiva a sus correos electrónicos oficiales. El Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la medida que exige a la Secretaría General de Presidencia entregar copia de todos los mensajes enviados y recibidos desde la cuenta de Gómez desde 2018.

La polémica decisión del magistrado se produjo tras confirmar que Gómez disponía de una dirección de correo bajo el dominio oficial '@presidencia.gob.es'. A raíz de esa constatación, Peinado ordenó el volcado completo de los mensajes desde julio de 2018, fecha en la que Cristina Álvarez fue contratada como asistente de la esposa del presidente. Ambas están imputadas en la causa por un presunto delito de malversación, al sospecharse que la asesora realizó gestiones privadas vinculadas a la Universidad Complutense.

La Fiscalía cuestiona la proporcionalidad de la medida. En su recurso se pregunta: "¿Qué estamos buscando?" y señala que la orden judicial "vulnera derechos fundamentales y la propia ley procesal penal". Para el Ministerio Público, la solicitud es "absolutamente desmesurada", ya que incluye la entrega de “todos los correos electrónicos enviados y recibidos” sin distinción.

El escrito no entra a valorar si es apropiado que Gómez, sin cargo público, dispusiera de una cuenta institucional. Sin embargo, defiende que incluso en ese caso debería reconocerse una "mínima expectativa de privacidad razonable en su uso y contenidos". Paralelamente, el juez Peinado ha requerido al exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, que entregue en un plazo de diez días todos los mensajes intercambiados con la asesora de Gómez, después de que este admitiera un tráfico de correos "intenso" entre ambos.

Delcaración de Begoña Gómez

Begoña Gómez declaró este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada por presunta malversación. La asesora, también citada, se acogió a su derecho a no declarar. Por su parte, Gómez respondió únicamente a las preguntas de sus abogados en una intervención breve.

Durante su comparecencia, la esposa del presidente explicó que, al igual que sus antecesoras, contó con un asistente desde la llegada de Sánchez a La Moncloa. Aseguró que fue el propio equipo presidencial quien le indicó la necesidad de disponer de alguien de confianza para coordinar la agenda, gestionar cuestiones de seguridad y asesorar en protocolo.

Gómez afirmó que Álvarez cumplía esas funciones y que solo en casos puntuales tuvo acceso a sus correos electrónicos. Negó que la asesora realizara gestiones vinculadas a su actividad profesional y defendió que su apoyo fue meramente logístico y ocasional.

