Vox tumba la investidura de López Miras y Murcia se asoma a la repetición electoral

El Partido Popular lo ha intentado en Murcia hasta el último momento. Buscaban alcanzar un pacto programático con Vox que no ha sido posible. Ni las 88 medidas "beneficiosas para los ciudadanos", como dicen los populares, han convencido a los de Abascal. Las negociaciones estaban enrocadas, ya lo avisaban la semana pasada en la primera sesión. Vox ha cumplido su promesa y ha votado en contra de la segunda votación del pleno de investidura de Fernando López Miras. El candidato del PP no ha conseguido los apoyos necesarios para ser elegido presidente de la Región de Murcia. El resultado ha sido el mismo que hace unos días: 21 votos a favor y 24 en contra.

Vox ha tumbado la investidura de López Miras y ahora se abre un periodo de incertidumbre. La presidenta de la Asamblea va a iniciar un nuevo proceso de consultas con todos los grupos parlamentarios para proponer a un nuevo candidato. PP y Vox tienen dos meses para intentar llegar a un acuerdo. Si no lo consiguen se disolverá la Asamblea regional convocándose nuevas elecciones. La cuenta atrás se ha activado, "una mala noticia" según fuentes del Partido Popular consultadas por Antena3 Noticias a pesar de que el PP "no teme a las urnas".

Fernando López Miras cree que "los murcianos no entienden un bloqueo protagonizado por la izquierda. Por PSOE, por Podemos y también por Vox". Según los populares esto demuestra que ambos partidos coinciden en su interés por debilitar al PP en una Comunidad Autónoma en la que obtuvo el 43% de los votos, muy cerca de la mayoría absoluta. "Nadie entiende, ni sus votantes, que Vox haga el juego a Pedro Sánchez en plena campaña electoral nacional", dicen las mismas fuentes consultadas.

Tras el fracaso de la investidura de López Miras el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, defendía que "la Región de Murcia no se merece que sea utilizada como laboratorio de pruebas por los partidos de siempre. El señor Feijóo no quiere que la Región de Murcia comience a andar". Ha sido en un debate muy tenso en el que Miras ha sido contundente en su respuesta y ha recriminado a los de Abascal que "prefieren los sillones a tener un Gobierno". Un cruce de acusaciones que encamina a una repetición de las elecciones si PP y Vox no llegan a ese acuerdo en 60 días.