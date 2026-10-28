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Santiago Abascal, sobre el accidente de dos trenes en Toledo: "Estamos denunciando la degradación de las infraestructuras"

El presidente de Vox ha asegurado en Espejo Público que lo que deberían hacer otros dirigentes es "suspender sus chistes

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Santiago Abascal, sobre el accidente de dos trenes en Toledo: "Estamos denunciando la degradación de las infraestructuras" | ANTENA 3 NOTICIAS

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Alba Gutiérrez
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El presidente de Vox, Santiago Abascal, mantendrá su agenda electoral prevista tras el accidente ferroviario de Urda. En declaraciones a 'Espejo Público', Abascal ha señalado que el departamento jurídico de Vox ya se ha personado para pedir que se protejan las pruebas como, según ha dicho, ocurrió hace diez meses en el accidente de Adamuz.

Asimismo, ha insistido en lo que deberían hacer otros dirigentes políticos "es suspender sus bailecitos y sus chistes sobre Renfe, que son un verdadero insulto a los españoles". Consideran que desde su partido están trabajando para "denunciar la degradación de las infraestructuras".

Además, ha querido mandar un abrazo a quienes están preocupados porque sus familiares viajaban en los trenes siniestrados.

Dos trenes de Alta Velocidad, de las compañías de Renfe e Iryo, han impactado cerca de Urda en la línea entre Madrid y Andalucía, por lo que se ha cortado esa línea. Así lo han detallado tanto Renfe como Adif en sus redes sociales.

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En un principio, Adif señaló que se ha producido un "accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda" y detalló que la circulación se encuentra suspendida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Posteriormente, indicó que el accidente ferroviario se produjo entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que en el siniestro se vieron implicados un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo.

Por su parte, Renfe indicó que la interrupción del tráfico ferroviario en la línea Madrid-Andalucía se debe a "un alcance entre dos trenes". Desde el Ministerio de Transportes apuntan que en el incidente se han visto implicados un tren AVE y otro de Iryo.

Los indicios iniciales apuntan a que un AVE podría haber alcanzado por detrás a un tren de Iryo, lo que habría provocado el descarrilamiento de dos coches de este último convoy. Transportes informó de que el personal de la compañía se han desplazado a la zona para seguir la evolución de la incidencia. De la misma manera, Adif ha señalado que todos los trenes que circulaban por esta línea han quedado detenidos en estaciones del trayecto y recomendó a los viajeros que contacten con las compañías operadoras para obtener información actualizada sobre sus servicios.

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