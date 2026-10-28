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El rey Felipe VI lamenta la "desgracia terrible" del accidente de trenes de Toledo

El monarca ha suspendido su actividad para este miércoles y regresará a Madrid para seguir la situación.

El Rey Felipe VI asiste al ejercicio ‘Grifo 2026’ del Regimiento de Defensa NBQ ‘Valencia’ nº 1, en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I

El rey Felipe VI lamenta la "desgracia terrible" del accidente de trenes de Toledo | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El rey Felipe VI a lamentado la "desgracia terrible" que supone el accidente ferroviario de la provincia de Toledo que deja decenas de muertos y cientos de heridos. Ante este incidente el monarca ha decidido acorta la visita a la base militar de Bétera (Valencia), para asistir al ejercicio Grifo 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que regresará a Madrid "para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido". Además, ha traslado que ha estado en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

De este modo, y conociendo los detalles de lo ocurrido en el accidente de trenes, el Rey ha suspendido "lógicamente" su actividad para la jornada de este miércoles, asegurando que volverá al Palacio de La Zarzuela "lo más rápido posible".

En la misma línea ha transmitido a las familias de los fallecidos "nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento de tan duro, tan difícil", así como "palabras de ánimo, de apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo la situación, que entiendo hay de todos los organismos y procedencias, incluso de Fuerzas Armadas, de la UME".

A traves de las redes sociales, el Palacio de la Zarzuela ha trasladado que los Reyes están "conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en las Urda (Toledo)": "Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

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