Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

23F

Los historiadores dan las claves para conocer los entresijos del 23-F: "Querríamos conocer lo que tramaban las instancias superiores..."

Expertos en la materia temen que los archivos que se desclasificarán próximamente no suponga "descubrir nada esencial" del golpe de Estado.

Documentación

El papel del rey y las comunicaciones entre Zarzuela y el exterior: los historiadores dan las claves para conocer los entresijos del 23-F | Antena 3 Noticias

Publicidad

Los historiadores también cobran un papel importante en el análisis de lo que fue el 23-F, y es que entre quienes más han investigado este histórico suceso en la historia de España hay criterios diferentes sobre si faltan por conocerse datos que vayan a cambiar sustancialmente la idea que se tiene sobre lo que pasó aquel día.

Las claves: el papel del rey y las comunicaciones entre Zarzuela y el exterior

Para muchos expertos una de las claves es el papel del rey y las comunicaciones entre el Palacio de Zarzuela y el exterior. Pero también son algo escépticos, dicen que no creen que vayamos a conocer toda la verdad, ya que lo más probable es que se publiquen pequeños detalles que no cambiarán ni aportarán demasiado a la historia que ya conocemos.

¿Qué se desclasificará?

Todos hemos visto las imágenes y escuchado los sonidos, pero faltaban los documentos secretos, los archivos clasificados que en unas horas saldrán a la luz, pero ¿qué información es la que faltaba?: "Creo que va a desclasificarse el sumario, la vista oral y las sentencias, es decir, la documentación oficial", explica a Antena 3 Noticias el profesor Roberto Muñoz Bolaños.

Lo que podría incluir desde las pruebas que manejaron los servicios de inteligencia: "Toda la documentación del CESID vinculada con el golpe de Estado", dice Bolaños, hasta incluso llamadas, conservaciones entre la Zarzuela y el Congreso: "Una transcripción de las conversaciones entre Zarzuela y los mandos militares, cargos políticos...", señala el historiador Xose Manuel Sánchez.

"Quizás estamos más obligados a conocer el grado de conocimiento de lo se tramaba por parte de instancias superiores"

Manuel Sánchez, historiador

En resumen, podríamos tener nuevos detalles del papel que jugó el rey durante esas 18 horas cruciales, o de cómo se fraguó, quién sabía lo que podía ocurrir: "Quizás estamos más obligados a conocer el grado de conocimiento de lo se tramaba por parte de instancias superiores", nos cuenta Manuel Sánchez.

"El 23-F fue un golpe sin papeles"

Casi todos coinciden en que veremos algunos datos inéditos, pero eso si: "No creo que descubramos nada esencial, el 23-F fue un golpe sin papeles, sin documentos", añade el escritor Javier Cercas. Se teme que la desclasificación no suponga ninguna gran revelación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El PP ganaría las elecciones de Castilla y León frente al peor resultado de Vox y un PSOE que resiste, según una encuesta de Sigma Dos

Candidatos elecciones Castilla y León

Publicidad

España

23 f

Así es la Ley de Secretos Oficiales que permite levantar el secreto del 23F

Documentación

Los historiadores dan las claves para conocer los entresijos del 23-F: "Querríamos conocer lo que tramaban las instancias superiores..."

Villarejo

Semana clave en el juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP
Etrevista

Feijóo, tras hablar con Abascal: "Se abre un escenario en el que el pacto puede ser posible"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
Negociaciones

Las 10 bases del PP para negociar los gobiernos autonómicos con Vox: vivienda, política migratoria o aprobar los presupuestos de toda la legislatura

Imagen panorámica del Congreso de los Diputados
23F

Los GAL, el 11M, los atentados de Barcelona: las once ocasiones en las que España ha desclasificado papeles secretos

España ha desclasificado papeles secretos en solo once ocasiones en 58 años.

23f
23F

El papel del rey y el "elefante blanco", entre otros: las incógnitas del 23F que pueden resolverse tras 45 años

La desclasificación de documentos permitirá revisar sumarios, llamadas y actuaciones durante las 18 horas en que el poder quedó retenido en el Congreso.

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

La Audiencia de Madrid frena al juez Peinado y rechaza que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga

Vox redefine su negociación con el PP en Extremadura y Aragón: "Se llegará a un acuerdo detallado"

Conversaciones entre Koldo y Ángel Víctor Torres

El ministro Ángel Víctor Torres niega haber cenado con Koldo, Ábalos y el constructor imputado José Ruz en su casa de Las Palmas

Publicidad