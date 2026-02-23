Los historiadores dan las claves para conocer los entresijos del 23-F: "Querríamos conocer lo que tramaban las instancias superiores..."

Los historiadores también cobran un papel importante en el análisis de lo que fue el 23-F, y es que entre quienes más han investigado este histórico suceso en la historia de España hay criterios diferentes sobre si faltan por conocerse datos que vayan a cambiar sustancialmente la idea que se tiene sobre lo que pasó aquel día.

Las claves: el papel del rey y las comunicaciones entre Zarzuela y el exterior

Para muchos expertos una de las claves es el papel del rey y las comunicaciones entre el Palacio de Zarzuela y el exterior. Pero también son algo escépticos, dicen que no creen que vayamos a conocer toda la verdad, ya que lo más probable es que se publiquen pequeños detalles que no cambiarán ni aportarán demasiado a la historia que ya conocemos.

¿Qué se desclasificará?

Todos hemos visto las imágenes y escuchado los sonidos, pero faltaban los documentos secretos, los archivos clasificados que en unas horas saldrán a la luz, pero ¿qué información es la que faltaba?: "Creo que va a desclasificarse el sumario, la vista oral y las sentencias, es decir, la documentación oficial", explica a Antena 3 Noticias el profesor Roberto Muñoz Bolaños.

Lo que podría incluir desde las pruebas que manejaron los servicios de inteligencia: "Toda la documentación del CESID vinculada con el golpe de Estado", dice Bolaños, hasta incluso llamadas, conservaciones entre la Zarzuela y el Congreso: "Una transcripción de las conversaciones entre Zarzuela y los mandos militares, cargos políticos...", señala el historiador Xose Manuel Sánchez.

"Quizás estamos más obligados a conocer el grado de conocimiento de lo se tramaba por parte de instancias superiores"

En resumen, podríamos tener nuevos detalles del papel que jugó el rey durante esas 18 horas cruciales, o de cómo se fraguó, quién sabía lo que podía ocurrir: "Quizás estamos más obligados a conocer el grado de conocimiento de lo se tramaba por parte de instancias superiores", nos cuenta Manuel Sánchez.

"El 23-F fue un golpe sin papeles"

Casi todos coinciden en que veremos algunos datos inéditos, pero eso si: "No creo que descubramos nada esencial, el 23-F fue un golpe sin papeles, sin documentos", añade el escritor Javier Cercas. Se teme que la desclasificación no suponga ninguna gran revelación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.