Un catamarán español denuncia una persecución de cuatro barcos marroquíes cuando navegaba hacia Canarias

'Oummoulcolzom', conocido como 'Oz' e inscrito en la regata Atlantic Rally for Cruisers (ARC) 2026, es un catamarán español que navegaba de Cartagena a Canarias y que ha denunciado haber sido perseguido durante treinta minutos en alta mar por cuatro embarcaciones identificadas como marroquíes. Lo han relatado ellos mismos a través de su perfil de Instagram @ozarc2026.

Los ocupantes consiguieron escapar subiendo la velocidad hasta los nueve nudos. El capitán lanzó una llamada general de emergencia para avisar a los barcos cercanos. Las embarcaciones que los seguían acabaron deteniéndose y nadie ha resultado herido.

Según cuentan los responsables de la embarcación, la persecución duró durante aproximadamente media hora. Aunque recuperaron la tranquilidad, permanecen alerta mientras siguen con la travesía.

Cadena de apoyo desde Canarias

Tras conocerse lo ocurrido, varias personas se movilizaron desde tierra para organizar una red de apoyo a los navegantes. Asimismo, la Guardia Civil y la Armada Española se interesaron por el estado de la tripulación y ofrecieron asistencia desde Canarias para que pudieran hacer seguros el resto del recorrido. Al barco le quedaban entonces unos tres días de navegación hasta el archipiélago.

No hay confirmación oficial ni respuesta de Marruecos

No se aclara dónde ocurrió exactamente la persecución ni de qué tipo de embarcaciones se trata. Todo lo conocido hasta el momento viene del relato propio del barco a través de sus redes sociales.

Este suceso llega después de meses de tensión naval entre España y Marruecos. En octubre, Pedro Sánchez admitió que la Armada había enviado una fragata para frenar las incursiones de la Marina Real marroquí en aguas de Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio.

Única embarcación con bandera española en la ARC

El 'Oz' tiene previsto participar en la ARC 2026, una travesía transatlántica que parte cada año de Las Palmas de Gran Canaria con destino al Caribe. Está inscrito en la ruta directa hacia Rodney Bay, en la isla de Santa Lucía, y es la única embarcación con bandera española de la División IV, correspondiente a multicascos. Este año arranca el 22 de noviembre, según la organizadora, World Cruising Club.