Vivas insta al Gobierno a actuar "de forma inmediata": "Para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo"

La tensión en Ceuta no hace más que aumentar. En la tarde del jueves un grupo de manifestantes cortaron la carretera impidiendo el paso al camión de Cruz Roja que transportaba alimentos para los migrantes que se encuentran en la zona de la playa del Trampolín. Posteriormente, en la playa de Benítez, quemaron parte del campamento de los migrantes. Poco después un agente de la Guardia Civil recibió un fuerte golpe en el pecho por parte de un migrante, que junto con otro ha sido detenido.

Tras estos episodios, el Gobierno de Ceuta publicó en sus redes sociales un mensaje: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes". Este viernes, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas ha que Ceuta "se encuentra sumida en una situación límite, al borde del colapso".

Asegura que "para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo" y manda un mensaje al Gobierno central para que "actúe de forma inmediata, de manera pacífica y ordenada, unidos al margen de credos, culturas y orígenes".

El presidente de la ciudad autónoma reconoce que "Ceuta ha perdido su forma de vida" tras la entrada masiva de unos 70.000 migrantes. Sobre los altercados del jueves, ha alegado el rechazo "con total rotundidad, el uso de cualquier tipo de violencia, los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta", ha subrayado.

Las medidas

Con la Junta de Portavoces a su alrededor -que integra al PP, VOX, PSOE, MDyC y Ceuta Ya- ha expuesto una serie de medidas. La primera de ellas es exigir el retorno a su país de todos los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, así como el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el reparo de los daños que la crisis está causando a trabajadores, empresas y autónomos. Además de garantizar el funcionamiento de los servicios, el blindaje la inviolabilidad de la frontera, se atienda la emergencia humanitaria derivada de la crisis

"Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia", ha concluido Vivas, pero defendiendo las manifestaciones y concentraciones "para exigir la apuntada vuelta a la normalidad y la recuperación de la tranquilidad" .

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