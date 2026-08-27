Interior traslada 22 presos desde Ceuta a la cárcel de Algeciras, en Cádiz

El ministerio del Interior ha confirmado el traslado de 22 presos desde Ceuta al centro penitenciario de Algeciras, en Cádiz. La veintena de trasladados se encontraban privados de libertad por diferentes delitos en Ceuta. Algunos de ellos llegaron procedentes de Marruecos durante el asalto masivo a la ciudad autónoma.

Ahora, serán trasladados desde la ciudad autónoma hasta la Península Ibérica. El centro penitenciario elegido es conocido como la cárcel de Botafuegos, que cuenta con capacidad para albergar a más de mil presos repartidos entre una quincena de módulos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había reclamó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, la adopción de medidas urgentes para evitar una situación de saturación en la cárcel de Ceuta.

En concreto, había avisado del incremento de la población reclusa coincidiendo con la crisis migratoria de finales de julio y había fijado un "tope operativo" de 280 internos, reclamando que cualquier interno que supere esa cifra fuera trasladado de forma extraordinaria a centros penitenciarios de la Península.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.