Marlaska hace un llamamiento a la calma en Ceuta: "La violencia no es el camino para resolver ningún problema"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado este viernes en el Congreso a la calma y al cese de los episodios violentos registrados en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. "La violencia no es el camino", ha advertido durante su comparecencia.

Marlaska ha defendido la respuesta "contundente" y coordinada del Gobierno desde el primer día y ha asegurado que todos los ministerios han trabajado "sin descanso" junto a la ciudadanía ceutí. Frente a esta actuación, ha denunciado los "intentos partidistas" de quienes, según ha afirmado, se han dedicado a "desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta".

El ministro ha reconocido que se deben "extraer lecciones" de lo ocurrido, aunque durante su primera intervención no ha abordado la polémica sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió previamente de la llegada masiva.

Unas 5.000 personas permanecen en Ceuta

El titular de Interior ha recordado que Ceuta cuenta con unos , ocupa una superficie de alrededor de 18 kilómetros cuadrados y se encuentra en una frontera "tremendamente compleja".

Aunque ha admitido la dificultad de establecer cifras exactas, ha situado en unas 72.000 las personas que entraron en la ciudad autónoma. Según sus estimaciones, la mayoría regresó voluntariamente a Marruecos durante las primeras 24 horas y los retornos han continuado desde entonces, si bien todavía permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 migrantes.

Marlaska ha calificado lo ocurrido como "un ataque a la integridad territorial de España" y ha sostenido que el regreso rápido y voluntario de la inmensa mayoría constituye la "prueba más evidente" de esa afirmación.

El ministro también ha destacado la colaboración con Marruecos, que ha definido como "sostenida y eficaz a lo largo de los años". Según ha explicado, las autoridades de ambos países mantuvieron una estrecha coordinación para facilitar los retornos, lo que permitió revertir en 24 horas la situación generada el 30 de julio.

Más de 1.600 policías y guardias civiles desplegados

Marlaska ha defendido que España ha movilizado todos los recursos disponibles para ofrecer una respuesta ajustada a la legalidad. Según los datos aportados, más de 1.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentran desplegados sobre el terreno.

La Policía Nacional ha incorporado más de 300 efectivos y ha activado un mecanismo de servicios retribuidos para que los agentes puedan ampliar voluntariamente su jornada. La Guardia Civil, por su parte, ha enviado cerca de 250 efectivos procedentes de diferentes unidades de Andalucía, incluidos especialistas del Grupo de Actividades Subacuáticas.

El ministro ha señalado que, en junio de 2026, el número de efectivos destinados en Ceuta superaba en un 16,3% al disponible en 2018 y que la proporción de agentes respecto a la población multiplica por cuatro la media del conjunto del país.

También ha agradecido el trabajo de la Policía Local, las Fuerzas Armadas y el resto de los servicios movilizados.

Respecto a los menores, Marlaska ha indicado que el Gobierno de Ceuta ha localizado, identificado y puesto bajo tutela a 1.500 niños y adolescentes. "Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo que deben ser tratados con humanidad, respeto y pleno amparo de la legalidad", ha subrayado.

Drones, boyas y un nuevo centro para 800 personas

Interior trabaja además en un paquete de medidas "extraordinarias" para reforzar estructuralmente las fronteras de Ceuta y Melilla mediante el aumento de las capacidades humanas y materiales, la mejora de las infraestructuras y el despliegue de nuevos sistemas de vigilancia.

En Ceuta, las actuaciones incluirán el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas, vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática. También se construirá un nuevo centro permanente de atención temporal para extranjeros con capacidad para 800 personas.

Marlaska ha defendido una política migratoria basada en la prevención, la lucha contra las redes criminales, la cooperación con los países de origen y tránsito y la gestión integral de los flujos. "Apostamos por una migración legal y ordenada", ha afirmado.

Finalmente, ha elogiado el comportamiento "ejemplar" de la población de Ceuta. "Frente a los discursos de odio, los ceutíes evidencian lo mejor de los valores de nuestro país", ha concluido.

El PP pide su dimisión

Durante su turno de palabra en la comisión, la diputada del PP Ana Belén Vázquez ha denunciado la "falta de previsión y coordinación" del Gobierno y ha asegurado que los vecinos de Ceuta continúan sin poder vivir con normalidad.

"Veintinueve días después, siguen abandonados por el Gobierno de España", ha afirmado Vázquez, quien ha calificado de "bochornosa" la respuesta del Ejecutivo y ha censurado la tardanza de Interior en enviar refuerzos. Según la diputada popular, quienes realmente trabajaron para afrontar la crisis fueron los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Vázquez también ha acusado a Marlaska de abandonar Ceuta después de comprometerse a permanecer en la ciudad hasta que se recuperase la normalidad. "A las 24 horas huyó usted de Ceuta con tanta celeridad como Sánchez de Paiporta. Es usted el galgo de Ceuta", ha manifestado.

"Si el Gobierno no sabía nada, es incompetente, y si disponía de información, es negligente", ha concluido Vázquez antes de reclamar la dimisión de Grande-Marlaska.

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