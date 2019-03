Viuda de Cordón: "Queremos encontrar a Publio y que termine este capítulo"

Muro ha resaltado que lo ocurrido ha sido "una condena" y ha recordado que cuando fue secuestrado lo esperaba para desayunar. "Nadie puede imaginar lo que fueron aquellos primeros días y aquellos primeros minutos", ha explicado.



Tras reconocer que este es un momento de satisfacción, porque se han conocido datos sobre lo ocurrido, ha manifestado que lo que pretende es encontrar los restos de su marido para cerrar "este capítulo familiar tremendo".



Muro ha dicho que no confía en los Grapo, puesto que siempre han "engañado". "Nos dijeron que cuando cobraran el rescate nos devolverían a Publio, cosa que no hicieron. Cobraron cuando le habían asesinado".



A este respecto, el ministro del Interior ha garantizado que no se van a "regatear" esfuerzos para que en la medida que se vayan teniendo pruebas sobre lo sucedido se intensifique la búsqueda del cadáver.



Jorge Fernández Díaz, ha mostrado su confianza en que los GRAPO detenidos colaboren y digan el lugar en el que se encuentra el cadáver del empresario Publio Cordón.

Tras reunirse con la viuda, Pilar Muro y una de sus hijas, Fernández Díaz ha revelado que en la inhumación del empresario participaron tres terroristas, entre ellos José Antonio Ramón Teijelo, María Victoria Gómez Méndez, detenida este viernes, y una tercera persona.



El titular de Interior ha reconocido que el caso no estará completamente esclarecido hasta que aparezca el cuerpo, aunque sí cierra las "macabras hipótesis" que surgieron sobre este caso, incluso el de una fuga voluntaria.



Por otro lado, Fernández Díaz, ha revelado que la GRAPO María Victoria Gómez, detenida en la prisión de Cáceres, está acusada de alquilar y acondicionar, con otro de los terroristas, la vivienda de Lyon donde estuvo secuestrado Cordón, además de colaborar en el secuestro y en el entierro.



En su comparecencia en el Congreso, Fernández Díaz ha recordado que Cordón fue secuestrado el 27 de junio de 1995 en Zaragoza, mientras practicaba 'footing'. 17 años después, han sido detenidas cuatro personas y localizado el zulo donde estuvo retenido en Lyon.

Además, el ministro ha informado de que la Guardia Civil localizó en Lyon una vivienda de dos plantas donde estuvo secuestrado el empresario. Ese piso había sido alquilado con documentación falsa por uno de los detenidos.

En la segunda planta de esa vivienda había un "armario-zulo cerrado con una cadena" en la que estuvo Cordón secuestrado. Todo apunta, ha explicado el ministro, que el empresario falleció 15 o 16 días después de haber sido secuestro por las marcas con "palotes" que han encontrado, que indicaban las semanas.