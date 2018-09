Vídeos en exclusiva de los terroristas de Barcelona: "Con el apoyo divino, cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas o en la de vuestros hijos"

Espejo Público ha tenido acceso, en exclusiva para Antena 3 Noticias, a una serie de vídeos en los que se puede constatar cómo prepararon los terroristas de los atentados de Barcelona los explosivos.

En los vídeos se escucha la voz de Younes Abouyaaqoub, el terrorista que conducía la furgoneta que desató el pánico en Las Ramblas de Barcelona en los ataques de 2017.

En total son 16 los vídeos grabados tres días antes de los atentados en Barcelona, en ellos se ve cómo confeccionan artefactos explosivos y se les escucha amenazar el estilo de vida de España y de los españoles.

En los documentos se escucha una conversación entre Mohamed Hichamy, uno de los terroristas abatidos en Cambrils, Youssef Aalla que falleció en la explosión de Alcanar y Younes Abouyaaqoub.

Hichamy se jacta de "todo lo que os tenemos preparado...con el permiso de Alá. Os vais a arrepentir de haber nacido, sobre todo vosotros Mossos de Esquadra". Además asegura que "todo lo que tenemos lo he traído de mi trabajo, de CONFORSA y lo he trabajado allí delante de vuestros aliados, que me veían que yo los hacía, es decir, que Alá, alabado sea, con vuestro dinero nos prepara para mataros, o sea el problema lo tenéis vosotros y no nosotros".

Dice también: "Con el apoyo divino, cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas o en la de vuestros hijos o en la de vuestras mujeres. Con el apoyo divino".