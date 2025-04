Carlos Mazón niega haber estado incomunicado durante la dana: "Tengo muchas ganas de contestar las mentiras de la izquierda"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido su gestión durante la dana y ha negado con firmeza haber estado incomunicado en ningún momento, tal y como sostienen los partidos de la oposición. "Ganas no me faltan de seguir desmontando los bulos de la izquierda", ha asegurado, pero ha preferido mantenerse "respetuoso con el proceso judicial".

"Ya sabéis que soy respetuoso con el proceso judicial. Escandaloso me parecía el otro día sobre lo que hizo o no la CHJ y el Gobierno de España. Tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, entre otras, la que han mantenido durante seis meses de que yo estaba incomunicado", ha expresado Mazón.

"Ese ha sido otro de los grandes bulos durante todo este tiempo y creo que se ha demostrado que no estaba ilocalizado, sino que estaba comunicado con todo aquel que me quiso llamar y pude llamar. Esto fue así. En cualquier caso, en ese tiempo pude atender llamadas de muchas otras personas. Pero quiero ser respetuoso con el proceso, no me faltan ganas de responder pero, respecto al proceso quiero ser respetuoso aunque estoy viendo que otros no lo están siendo", ha añadido el presidente valenciano.

El registro telefónico de Pradas refleja un parón de comunicación

El listado de llamadas de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, entregado a la jueza que instruye la causa, refleja que la primera vez que habló con Carlos Mazón fue a las 17:37 horas en una llamada de dos minutos. Después, mantuvieron contacto en varias ocasiones hasta las 18:30 horas.

A partir de esa hora, el registro muestra un paréntesis en el que se producen dos intentos fallidos de comunicación por parte de Pradas, a las 19:10 y a las 19:36 horas, hasta que vuelven a hablar a las 19:43 horas en una llamada que duró 48 segundos. Posteriormente, a las 20:10 horas mantuvieron otra conversación de un minuto, justo antes del envío del mensaje de alerta a la población a las 20:11 horas.

Según este registro, el lapso sin comunicación fue entre las 18:30 y las 19:43, cuando se produjeron dos llamadas perdidas (a las 19:10 y a las 19:36).

Desde la Generalitat apuntan que, durante esos 33 minutos, Mazón realizó otras dos llamadas relacionadas con la gestión de la emergencia: una al secretario de Infraestructuras, que estaba en el Cecopi, y otra al secretario de Presidencia.

"Así que, en resumen, las 5 horas ilocalizado se han reducido a 33 minutos en los que el presidente está haciendo otras dos llamadas relacionadas con la emergencia. Carlos Mazón estuvo pendiente de la emergencia toda la tarde y la izquierda, una vez más, miente", concluyen.

"Nadie ha dado tantas cuentas como nosotros"

Durante su comparecencia, Mazón también ha asegurado que ha sido transparente con toda la información disponible sobre su actividad aquel día. "No creo que haya habido nadie que haya hecho más pública cuenta sus llamadas, su estado hasta incluso de la hora a la que llegué al Cecopi. Aunque otros lo han exigido, nadie ha dado tantas cuentas como nosotros".

Y ha señalado que "parece lo lógico que si el Cecopi se reúne a las 17 horas, empecemos a tener información a partir de esa hora".

Competencias, normativa y colaboración

Sobre las críticas recibidas por la actuación de los agentes medioambientales, Mazón ha querido dejar claro que "creo que hay una nota aclaratoria de la Conselleria sobre quién tiene la competencia de vigilar barrancos. En primer lugar, la CHJ y, en segundo lugar, los ayuntamientos. La disposición a colaborar siempre tiene que ser de todos más allá de la competencia".

También ha defendido el cumplimiento de la normativa de emergencia por parte del Consell: "El Cecopi tiene una normativa de seguridad y primera emergencia y la Generalitat Valenciana y los edificios públicos tienen una normativa clara que, además, aclara perfectamente el informe de la Policía Autonómica. Resulta curioso que ahora la crítica sea no cumplir con la normativa que marca la Policía Autonómica y, por tanto, la normativa se cumple".

Finalmente, Mazón ha reiterado su respeto por el procedimiento judicial, aunque ha vuelto a lanzar reproches: "Total respeto. Yo hablé con Salomé Pradas durante todo el día a lo largo de todo el día, pero son documentos que están en el proceso y quiero ser respetuoso". "Ganas no me faltan de seguir desmontando los bulos de la izquierda, pero el respeto al proceso debería ser por parte de todos y veo a algunos demasiado nerviosos, y esos nervios les están llevando a cambiar de versiones y a no respetar el proceso, y yo sí lo voy a hacer".

