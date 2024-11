La decisión del alcalde de Utiel que salvó muchas vidas en la DANA: "Algo no bueno hubiera pasado"

Utiel llora la pérdida de 6 vecinos tras la devastadora DANA, pero podían haber sido muchas más. Esta localidad valenciana es una de las grandes afectadas por el mayor desastre natural de la historia, sin embargo, en su relato se tomó una decisión con la que se salvaron cientos de vidas. Noticias de la Mañana ha hablado con el alcalde Ricardo Gabaldón, al que le parece que "ha pasado un siglo" desde aquel fatídico día.

Antes de que llegasen las alertas, el regidor de Utiel decidió suspender las clases, ¿por qué? "Nosotros ese día teníamos alerta naranja, pero sí que es verdad que llovía mucho". Utiel tiene poco más de 12.000 habitantes y hay un instituto al que acuden chicos y chicas de otras poblaciones. Gabaldón tras hablar con algún alcalde, con la empresa de transportes y con sus concejales decidió suspender las clases. Una decisión que hoy todo el mundo celebra. "Ese día llovía mucho y podía haber riesgo de algún accidente. Tampoco preveía yo lo que iba a pasar después, ni tenía información al respecto. El río creció 3 metros y, por supuesto, el instituto quedó anegado totalmente".

El regidor de Utiel no entra en polémicas porque está "centrado en Utiel, en intentar que Utiel salga de donde nos han metido, porque esto ha sido terrible" y pide que todos se centren en sacar adelante las localidades afectadas. Gabaldón asegura que el día de la catástrofe llamó tanto a la Consellera de Justicia Interior como a la Delegada del Gobierno. "Era ya un momento crítico, lo que quería era que me activaran la UME y, tanto la una como la otra lo hicieron, se pusieron a mi disposición. Quien tenía que solicitarlo lo solicitó y quien tenía que activarlo lo activó".

Diez días después, Gabaldón echa la vista atrás y aunque ahora es imposible saber qué hubiera ocurrido si no hubiese suspendido las clases está seguro de que "algo no bueno hubiera pasado". El instituto está totalmente anegado, está cerrado y va a estar cerrado todo el año. Ese instituto está totalmente destruido y no sé si hubieran podido pasar al primer piso todos, porque según nos dice la gente que ha vivido esta pesadilla, empezó a entrar agua y en cuestión de segundos se inundó la casa. Si eso hubiera pasado en ese instituto las escaleras se hubieran producido tapones".

El alcalde elogia que en Utiel desde el minuto uno se volcó todo el mundo. "Aquí se han volcado los agricultores, ganaderos, primero en rescatar personas, junto con policía Guardia Civil y Protección civil, incluso concejales, luego a retirar todo el mobiliario urbano que había en las calles y ahora tenemos que centrarnos en reconstruir la ciudad y en dar prestaciones a todas las personas que lo han perdido todo." Precisamente sobre las ayudas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado en Espejo Público que el Consejo de Ministros, que se celebrará anticipadamente el próximo lunes, aprobará nuevas ayudas para los afectados de la DANA que se van a poder devolver en cinco o siete años.

El ministro ha recalcado que el Gobierno no se va a quedar "en la reacción inicial" y va a seguir acompañando a todos los afectados. "Nosotros queremos reducir, eliminar esa incertidumbre económica llegando lo antes posible con las ayudas", ha dicho

