Los whatsapp de Koldo al número 2 de Marlaska para organizar el viaje de Delcy Rodríguez a España: "Todos informados"

Por activa y por pasiva, Marlaska ha repetido que se enteró del viaje de Delcy Rodríguez a España poco antes de que aterrizara. Así lo reiteró hace unos días en el Senado. "Estoy convencido de que estaba en vuelo ya", precisó.

Pero ahora salen a la luz unos mensajes de Whatsapp que revelan que su número dos, el secretario de Estado Rafael Pérez, lo sabía desde el día anterior, el 19 de enero de 2020. Le pide a Koldo los datos del vuelo horas antes de que aterrizara. La respuesta fue inmediata: dos minutos tarda el asesor de Ábalos en enviarle una foto del avión en el que viaja Delcy Rodríguez.

Según Interior, los contactos con Koldo fueron mínimos y limitados pero en los mensajes de la UCO vemos que se ultimaron detalles: a qué hora llegaría Delcy, qué zona del aeropuerto recorrería e incluso cómo y dónde se alojaría en Madrid. "Zona de seguridad, es un chalet".

Todo esto estuvo en poder del número 2 de Marlaska, a lo que contestó con un "recibido". Un cruce de mensajes que concluyó Koldo con un "ya están informados todos", dando a entender que quienes debían saber del viaje de la vicepresidenta venezolana ya estaban avisados.

Queda por saber también las implicaciones de Aldama con una compra de cargamento de oro entre Venezuela y Rusia que se produce 3 semanas antes del llamado 'Delcygate'.

El encuentro de Aldama con el emérito

Además, en los nuevos mensajes a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias también queda de manifiesto que tanto Víctor de Aldama como Koldo García aparecen en situaciones dispares, como la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas, el rescate de AirEuropa, o la venta de material sanitario en pandemia.

Aldama era el nexo corruptor de la trama y estaba "en todos sitios", incluso informa a Koldo que va a verse con el rey emérito. Ese día, el rey Juan Carlos comió -antes de volver a Abu Dabi-, con unos amigos, entre ellos el padre del CEO de Globalia y el propio Javier Hidalgo. Así fue la conversación, después de que Víctor de Aldama no cogiera una llamada de Koldo:

Víctor de Aldama: - Estoy con el rey 15 minutos

Víctor de Aldama: - Emérito

Koldo: - Ok

Víctor de Aldama: - Llámame ahora si quieres

Víctor de Aldama: - Sigo aquí pero me aparto

El rescate de Air Europa

Los últimos audios también muestran la cercanía con la que se trataban Víctor de Aldama y Javier Hidalgo. Comen, van juntos a la playa y navegan. Esta es la base para que, cuando Air Europa no vive el mejor momento tras la pandemia, Aldama utilice sus contactos con Koldo y Ábalos para conseguir una inyección de capital. "Víctor. He hablado con Koldo otra vez y me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro", revelan estos mensajes.

Todo va lento y no está claro que el rescate vaya a salir adelante. Se produce un distanciamiento. Aldama le escribe: "Ya me cansé de perseguirte, no me merezco que me trates así lo único que he hecho es ayudarte". No hay respuesta de Hidalgo pero solo unos días después, en cuanto se entera de que finalmente sí habrá rescate por parte del Gobierno, le escribe. El tono es completamente distinto: "Estoy llorando como un puto bebé de la emoción, lo has conseguido, voy a mirar vuelos para verte. Te quiero"

