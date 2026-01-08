Víctor de Aldama reconoce los delitos del caso mascarillas y pide una reducción de su condena

Víctor Aldama, considerado conseguidor del 'caso Koldo', ha admitido ser responsable de los delitos que le acusa la Fiscalía de cara al juicio por presuntas comisiones en la compra de mascarillas.

Con ello, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se reduzca los siete años de cárcel que solicitó, por su "colaboración proactiva con la Justicia". Una cifra que dista de los 24 que se solicita para Ábalos y los 19 y medio para Koldo.

De esta forma, Aldama reconoce un delito de organización criminal, otro de cohecho y otro de uso de información privilegiada.

Con ello, el empresario acepta el relato de los hechos y que efectuó pagos al exministro y su exasesor "en virtud del acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar bien en el propio Ministerio, bien en otros departamentos de la Administración", según recoge el escrito al que también ha tenido acceso EFE.

Víctor de Aldama reconoce los pagos

"Víctor de Aldama fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre Koldo y sobre Ábalos, garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos", añade el escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Con ello, Aldama señala que recibió 53 millones de euros por contratos públicos de mascarillas, de los que adquirió una comisión aproximada del 10%. De ese porcentaje, dos millones de euros fueron Ábalos y 500.000 para Koldo.

Aldama solicita una rebaja de su condena tras su "confesión"

Por su parte, el que fue presidente del Zamora CF solicita que la Fiscalía "debe rebajarse en un grado adicional" tras su "confesión" y que se le aplique una atenuante "muy cualificada", conforme a los criterios establecidos en el artículo 66.1.2ª del Código Penal, según el documento que también recoge Europa Press.

Su defensa expresa que el empresario "inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación".

Además, agrega que su colaboración se ha llevado a cabo con "escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales" admitiendo "los hechos criminales" en los que estaba involucrado. Así, ha estado "contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados".

Su defensa pide que declaren ante el juez Jésica Rodríguez y Claudia Montes

Igualmente, la defensa ha solicitado que comparezca en el juicio Juan Carlos Cueto, presunto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, presunto implicado en la trama de hidrocarburos con la empresa Villafuel.

También ha pedido que declaren Jésica Rodríguez y Claudia Montes, con quienes el exministro habría mantenido una relación sentimental; y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y al presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.