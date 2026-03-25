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Vicente Vallés: "Sánchez ha debido considerar que utilizar el nombre de Aznar provocará la movilización de la izquierda en 2026"

Sánchez se instala en su "no a la guerra", en un pleno que ha servido como inicio oficioso de la campaña para las elecciones de Andalucía.

La opinión de Vicente Vallés

La opinión de Vicente Vallés tras la comparecencia de Sánchez | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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El último pleno del Congreso ha servido para constatar que en España no hay política exterior de Estado. Hay política exterior de partido. Cada partido impone la suya cuando gobierna, sin mostrar el más mínimo interés por consensuarla con la oposición. Así lo han hecho todos los gobiernos ante diversas crisis internacionales que se han producido a lo largo de los años.

Otro hecho que ha quedado de manifiesto es que la política exterior es política interior. Y que ese pleno de política exterior-interior se ha convertido en el primer acto de la campaña electoral para Andalucía, con el "no a la guerra" como lema. Y con José María Aznar en boca de Pedro Sánchez a cada minuto, aunque Aznar dejó de ser presidente del gobierno allá por 2004. Pero Sánchez ha debido considerar que utilizar el nombre de Aznar ininterrumpidamente provocará la movilización de la izquierda ahora, en 2026, 22 años después de que Aznar dejara el poder.

Aznar ha hecho pública una nota en la que recuerda que el PP ganó ampliamente las elecciones municipales y autonómicas de 2003, que se celebraron solo dos meses después de las masivas manifestaciones del "no a la guerra". La duda es qué resultado tendrá ahora en Andalucía este nuevo "no a la guerra".

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