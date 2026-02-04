Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
DECRETO DESHAUCIOS

Moncloa no envió la propuesta final del decreto antidesahucios a todos sus socios y algunos se han enterado al leer el BOE

Mientras el Gobierno presume de haber aprobado las pensiones, PNV, Junts y Podemos critican el decreto.

Consejo de Ministros, deuda

EXPERTO DECRETO DESHAUCIOS | Antena 3 Noticias

Irene Rodríguez
Publicado:

El decreto ómnibus, tumbado por el Congreso de los Diputados, fue troceado en dos partes por el Gobierno en un intento de salvar, al menos, parte de su contenido. Sin embargo, esto ha terminado con un nuevo frente con los socios de Moncloa. Algunos se han enterado de los cambios este miércoles, al leer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Moncloa buscaba un acuerdo urgente para aprobar el decreto antidesahucios. Había conseguido el apoyo del PNV, aunque esta aprobación ha provocado el no de Podemos, mientras Junts tampoco se muestra satisfecho. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita a todos para sacar adelante su proyecto, pero el texto ha generado más confusión sobre las condiciones que pretende imponer.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, el decreto no se cerró hasta el último minuto y sufrió modificaciones de última hora. Por la mañana, el Consejo de Ministros manejaba una propuesta inicial con dos textos: uno sobre pensiones y escudo social, y otro exclusivamente de medidas antidesahucios. Los socios parlamentarios recibieron esa primera versión, no les gustó y presionaron a Moncloa para cambiarla.

Al final, el Gobierno optó por separar las pensiones en un decreto y agrupar en otro el escudo social con las medidas antidesahucios. Ese texto final solo fue remitido a algunos de sus socios. El resto se ha enterado de su contenido tras la publicación en el BOE.

Pese al malestar, el Ejecutivo celebraba haber asegurado el "voto favorable" del PP en el decreto de pensiones, así lo manifestaba el secretario general popular, Miguel Tellado. Pero rechazan lo demás, aunque advirtió que "no estamos dispuestos a tragar con el mal llamado escudo social".

Culpan al PP de los no desahucios

Mientras tanto, desde Moncloa, el ministro Félix Bolaños cargaba contra la oposición: "Les hacemos responsables directos de que no haya desahucios". Ante esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que "los culpables de que no haya política social es el Gobierno".

Por su parte, los socios de Gobierno son contundentes con sus opiniones. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, señaló que "Junts y el PNV actuaban como sinvergüenzas", mientras que la portavoz del partido catalán, Miriam Nogueras expresaba abiertabente que "votaremos en contra"

Y desde el PSOE, Óscar López intentaba poner algo de calma al explicar que tenían "que acordar a la vez una ley con el PNV y con Podemos". "Esto es lo que hay decía", recordando el lugar donde están: "Bienvenidos al Parlamento, el mundo real".

