Sánchez anuncia un decreto para frenar "chiringuitos" en la FP privada: "Formar técnicos o mecánicos no es un negocio cualquiera"

Pedro Sánchez ha señalado que se ampliará la red de centros de excelencia de FP en sectores estratégicos.

Pedro SánchezEFE

Ángela Clemente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que, al igual que ocurre con las universidades, considera que pueden convertirse en "chiringuitos" sin calidad. "Vamos a poner límite a la apertura de centros privados que no ofrecen las garantías suficientes", ha señalado, a través del real decreto que se lanzará a consulta pública en los próximos dos meses.

"Igual que hicimos con las universidades vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías de calidad", ha dicho Sánchez durante la clausura de una jornada sobre la FP y la empresa en la que ha advertido de que "formar técnicos no es un negocio cualquiera".

Pedro Sánchez ha valorado el actual "éxito" de la Formación Profesional, a la vez que ha alertado de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos se han duplicado prácticamente en los últimos años. "Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas, pero si que algunas se conviertan en chiringuitos", ha añadido.

Así lo indicó durante la clausura de la jornada 'Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro', en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid. En el acto también ha intervenido la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

El presidente ha remarcado que la medida responde al planteamiento de que "formar técnicos o mecánicos no es un negocio cualquiera", situación que ya afeó hace unos meses, cuando se propuso combatir los "chiringuitos" privados en la Universidad.

Red de centros de FP

En el mismo acto, Sánchez ha señalado que se ampliará la red de centros de excelencia de FP en sectores estratégicos, para lo que comprometió a abrir este año diez centros más, que se sumarán a los 75 ya existentes. "La demanda de FP se ha disparado, en paralelo la oferta privada está viendo una oportunidad", remarcó, por lo que "hay jóvenes que hoy pagan entre 3.000 y 9.000 euros por un ciclo y otros se quedan fuera". Es por lo que llamó a impulsar políticas para aquellos centros privados en los que la oferta de FP no es buena.

"Hay que poner orden y velar por la calidad y la equidad del acceso a la FP. El futuro de un joven no puede depender de dónde nazca un alumno ni de cuánto ganan sus padres", ha remarcado. El presidente considera que hoy "la FP ya no es un plan B", pues "para muchísimos jóvenes es el plan A", algo que "no es casual, es el resultado de una apuesta colectiva" y de la inyección de los fondos europeos y políticas que, en su opinión, han convertido la FP en España "en la vanguardia de Europa".

