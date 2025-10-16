Sánchez, citado a comparecer en el Senado el 30 de octubre: el PP eleva la presión y le exige "dar la cara" por el 'caso Koldo'

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que Pedro Sánchez “deberá comparecer en el Senado el próximo 30 de octubre a las 9:00 horas”. “Aquí le esperamos”, remarcó, antes de la reunión de la Mesa de la comisión del caso Koldo. La dirigente popular adelantó que el presidente tendrá que hacerlo “frente a toda España” y sin posibilidad de parapetos: “No hay plasma que le salve, no hay relato que le tape, no hay mentira que le sirva. Los españoles merecen la verdad”.

García enmarcó la citación en el impacto del último informe de la UCO y cargó contra el PSOE por su silencio: “Quince días después, nadie del PSOE ha pedido perdón, nadie ha dado una sola explicación y nadie ha mostrado ni un solo documento que desmienta las sospechas sobre la caja B socialista”.

Y llevó la acusación al extremo: “El citado informe demuestra una de dos: o una banda criminal se hizo con el PSOE… o el PSOE ha acabado convertido en una banda criminal”.

Según la portavoz, la UCO “revela una trama de corrupción en la que el PSOE recibía dinero de origen desconocido, procedente de ‘fuentes no declaradas’”, algo que, insistió, “no era un hecho aislado”. En esa misma línea, sostuvo que “ese dinero se repartía en efectivo entre dirigentes socialistas para pagar fiestas, regalos, prostitución y otros gastos” y señaló directamente al jefe del Ejecutivo: “Hemos conocido que uno de esos dirigentes es el jefe de la banda, Pedro Sánchez”.

Las preguntas que el PP llevará a la mesa

García aseguró que “las sospechas ya no son rumores: son indicios documentados” y enumeró los interrogantes que, afirma, Sánchez debe despejar: “¿Cuándo cobró el presidente del Gobierno en sobres? ¿cuánto dinero recibió? ¿cuántas veces? ¿de dónde procedía?”.

“Si tiene la conciencia limpia, que muestre los justificantes de esos pagos”, añadió, reclamando también al PSOE que “enseñe sus extractos bancarios”.

La portavoz ironizó sobre el argot que aparece en las actuaciones: “Nadie se cree que, en Ferraz, se maneje tanto dinero en efectivo, o tantos soles, lechugas y chistorras por tradición”. Y recordó que “el jueves Carmen Pano confirmó en el Senado la ‘entrega de bolas de basura con 90.000 euros en Ferraz’”.

De cara al calendario inmediato, García avanzó que “el próximo jueves comparecerán los gerentes de Pedro Sánchez, Mariano Moreno y Ana María Fuentes, los que recogían el dinero y lo repartían en sobres”.

A su juicio, se trata de “un serial sobre la financiación ilegal del PSOE” que tendrá un capítulo clave con la presencia del presidente en la comisión. “Le exigimos que se comporte como presidente del Gobierno y dé la cara. Que no repita el papel de Ábalos y Koldo en sede judicial”, dijo. Y remató: “No puede callar. España entendería que su silencio es una confesión.”

Además, García culminó su intervención con un mensaje político de alto voltaje: “Sánchez es la ‘X’ de esta trama, una trama con epicentro en La Moncloa.”

En su relato, “ha convertido La Moncloa en un refugio de imputados, y su Gobierno y su partido, en su centro de negocios particular”. De ahí el aviso final: “Hoy decimos basta. El tiempo del silencio se ha terminado. Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos”.

