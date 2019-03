Usabiaga, pese a estar en libertad, no visita a su madre

El ex secretario general de LAB fue puesto en libertad el pasado 26 de abril para, supuestamente, cuidar de su madre, pero todas las personas consultadas coinciden en que "aquí no está. Y menos con ella".Además, según cuenta La Razón, con anterioridad, los habitantes de Lasarte confirmaban que en más de una ocasión habían visto a ambas hermanas andando tranquilamente por la calle. O que Dolores Usabiaga no aparentaba "para nada" estar mal ni necesitar los cuidados de su hijo al que, por otra parte, ninguno había visto con ella. Y, al mismo tiempo, este periódico comprobó que la mujer no vive ni mucho menos sola, pues comparte edificio y rellano con su hermana y el marido de ésta.Pero, aun así, Rafael Díez debería estar allí. Entre otros motivos porque la Ley de Dependencia exige que tanto el cuidador como la persona cuidada estén empadronados en la misma localidad y convivan bajo el mismo techo.