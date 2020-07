Urkullu: "El PNV ha hecho cosas que no se pueden contar para que Bildu esté en las elecciones"

Urkullu ha realizado estas declaraciones durante un acto electoral de su partido en Vitoria, en el que ha estado acompañado por los candidatos 'nacionalistas' a diputado general de Alava, Xabier Agirre, y a alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran.

El líder del PNV ha afirmado que su partido "ha hecho lo posible y casi lo imposible" y que ha hecho "cosas que se pueden contar y otras que no para que Bildu esté en las elecciones". Este modo de actuar no ha sido "por Bildu", sino "por Euskadi", ha añadido.

Según ha indicado, la coalición formada por EA, Alternatiba e independientes próximos a la izquierda abertzale "no van a agradecer nunca" al PNV su actitud, aunque ha asegurado que tampoco desea que lo hagan. Urkullu ha explicado que los esfuerzos de su partido para que la coalición pueda participar en las elecciones se deben a que "no estamos para desaprovechar ni una sola de las oportunidades que nos acerquen a la paz".

El dirigente 'nacionalista' ha afirmado que "34 años después, la izquierda abertzale tiene una oportunidad para volver a empezar". No obstante, ha precisado que no puede partir "de cero", ya que "el dramático balance de estos 34 años lo hemos tenido, lo tenemos y lo tendremos siempre presente". "Una gran parte de esta sociedad ha defendido la necesidad de que estén presentes en las elecciones.

No han sido ellos quienes lo han conseguido. Ha sido la indignación ante el contexto, así como la resistencia a todos los 'cantos de sirena' de la izquierda abertzale y los deseos de paz y normalización en la convivencia de esta sociedad la que lo ha conseguido", ha añadido. Urkullu ha reclamado a la izquierda abertzale que "no olvide y tenga muy presente" todo esto, puesto que "esa misma indignación que ha conseguido que vuelvan a las elecciones, les puede pasar definitivamente por encima, si no cumplen con sus compromisos".

"Nos lo deben. Se lo deben a la sociedad vasca", ha manifestado. PSE y PP Respecto al PSE-EE y el PP, y en referencia al acuerdo en el que se sustenta el Gobierno de Patxi López, les ha acusado de haber "cerrado y sellado casi a sangre y fuego el mayor frente que jamás ha conocido este país".

No obstante, ha asegurado que "los bloques y las imposiciones hoy en Euskadi son más pasado que nunca". El acuerdo entre socialistas y 'populares', en su opinión, sólo sirve para "desandar el camino, deshacer lo hecho".

Urkullu ha considerado que esto queda acreditado "en su ausencia de compromiso político por el autogobierno". Por ese motivo, ha explicado que el pacto de PSE y PP encarna "el acreditado fracaso de un modelo de gestión" y "la traslación mimética de un modelo económico fracasado en el Estado a Euskadi".