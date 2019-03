Urkullu: "ETA esconde su incapacidad para asumir su rotundo fracaso"

El PNV considera que la última declaración de ETA esconde con su "prosa confusa" la incapacidad de la banda terrorista para asumir su "rotundo fracaso" y opina que el anuncio de cesar las acciones armadas ofensivas "precisa para ser creíble del abandono definitivo de la violencia".



"El comunicado de ETA no es el que la sociedad vasca espera y sigue esperando" porque no declara el "cese total de su actividad", incluidas las extorsiones, amenazas o labores de información, afirmó en Bilbao el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, en una comparecencia ante los periodistas, sin preguntas, en la que ha leído una declaración de la ejecutiva del partido sobre el anuncio hecho el domingo por ETA de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas".

Urkullu aseguró que el PNV "rechaza absolutamente una vuelta atrás, a los tiempos de la declaración de Anoeta pronunciada por la propia autodenominada izquierda abertzale" -cuando Batasuna planteó dos mesas de negociación, una entre partidos y otra entre Gobierno y ETA-, y advirtió a ETA de que no admitirá "ninguna pretensión de tutela política" por parte de la banda terrorista.

"Somos conscientes de que la ciudadanía vasca, sobre todo aquellos que sufren la amenaza directa de ETA, habrán experimentado alivio" con este anuncio, opina Urkullu, quien, sin embargo, insistió en que "no es de recibo jugar con la ambigüedad que provoca tal pronunciamiento y obviar el riesgo y la interpretaciónque en sentido contrario supone el mismo".

"Esta ilusión no debe verse truncada, como en ocasiones anteriores", reiteró el dirigente nacionalista, que aseguró que "la sociedad vasca no debe nada ETA" ya que la banda terrorista sabe que "el pueblo vasco, al que pretende defender, le ha dado rotundamente la espalda".



El presidente del PNV aseguró que la izquierda abertzale tiene ahora "la oportunidad de poner en práctica, en un pronunciamiento ante ETA, las reflexiones que lleva trasmitiendo a la sociedad vasca y a los diversos agentes durante el último año y convertir en irreversible la interpretación, por los demás, de su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas".



"ETA debe a este pueblo la paz", ha asegurado Urkullu, quien añadió que el futuro de Euskadi "debe estar exclusivamente en manos de la sociedad vasca y de sus representantes elegidos democráticamente".



"Es un camino en el que pueden y deben participar todas las sensibilidades", matizó el dirigente nacionalista, que ha ofrecido la disposición de su partido a "trabajar con todas ellas en el objetivo de una Euskadi en paz y en libertad".