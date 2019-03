Urkullu defiende que Euskadi sea una nación libre y "sin subordinaciones impuestas"

Urkullu ha intervenido en las campas de Foronda (Álava) en la trigésimo quinta edición del Alderdi Eguna (Día del Partido), con el lema "Euskadi berpiztu" (Reavivando Euskadi), que por primera vez se celebra sin la amenaza de la acción terrorista de ETA y que ha reunido a miles de afiliados y simpatizantes de esta formación política.

"Creo en esta nación, una Euskadi pujante que se mida con el resto de naciones como una más", que haga del pacto la "fórmula de encaje en un ámbito europeo de soberanías compartidas" y que busque reeditar "un acuerdo para vivir plenamente su madurez política", ha subrayado el presidente del PNV.

Para ello, ha apostado por un "acuerdo del siglo XXI con reconocimiento en igualdad de condiciones" y con la posibilidad de materialización de "cualquier proyecto político en base a la voluntad democráticamente expresada a través de la libre decisión".

La salida de la crisis económica, la profundización del autogobierno y la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi han sido los tres ejes que han centrado el discurso de Urkullu en este acto al que ha acudido una delegación de CiU encabezada por los dirigentes Oriol Pujol, secretario general de CDC, y el conseller de Agricultura, Jose María Pelegrí, de UDC.

"Queremos ser dueños de nuestro propio destino" sin más pretensión, ha dicho, que ser "nosotros mismos". También se ha referido en su discurso a la violencia de ETA y ha confiado en que Euskadi disfrute de una "paz duradera" después de "tanto dolor y sufrimiento sin sentido".

"Creo en la memoria y el reconocimiento a quienes han padecido un horror inolvidable. Creo en la concordia, en el firme propósito de que nunca jamás nos invada el odio destructivo y que podamos compartir sueños y proyectos, respetando al diferente", ha añadido.

En relación a la crisis económica, Urkullu ha insistido en que su partido no va a dejar a nadie al borde del camino y ha asegurado que "los más castigados" encontrarán en el PNV siempre la "mano protectora" de la administración.

Ha recordado que Euskadi es un país industrial, "curtido", que tenía unas finanzas públicas saneadas y una cultura y una sociedad cohesionada pero que como consecuencia del desplome del mercado, de la contracción del consumo y de la "falta de rigor" en las políticas públicas tiene minadas sus reservas.

Ha reconocido que la situación "no es buena" por el aumento del paro y de los expedientes de regulación, pero ha advertido de que el PNV no va a dejar que nadie le de lecciones de justicia social ni de patriotismo, en alusión implícita al mundo de la izquierda abertzale.

"Cuando nos pegaban tiros nosotros construíamos, piedra a piedra, las instituciones a las que ahora llegan, cuando unos extorsionaban con el impuesto revolucionario nosotros recuperábamos y fortalecíamos el Concierto Económico", ha señalado.

Urkullu ha insistido en que el PNV no admite lecciones de "quienes creen que Euskadi empezó ayer". "Creen que Euskadi -ha dicho- nació en el momento en el que decidieron su reinserción política" pero si no entienden (la izquierda abertzale) que han malgastado 35 años "se lo vamos a volver a explicar pero no nos vamos a detener hasta que ellos hayan limpiado su conciencia".

De cara a la cita electoral del próximo 21 de octubre, el candidato a lehendakari ha pedido compromiso para sumar fuerzas y pasar de la recesión al crecimiento, del paro al empleo y de la depresión a la esperanza.

"Este es nuestro programa, caminar juntos y ganar un nuevo futuro para Euskadi", ha remarcado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el PNV ganará las elecciones para sacar a Euskadi adelante.

El presidente del PNV ha pedido a los simpatizantes del partido que, de cara a las elecciones, no se detengan en "pugnas estériles con nadie" y les ha solicitado que digan la verdad, sean humildes y presenten propuestas, ya que es el momento de la dedicación y del rigor.