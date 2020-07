Urdangarin declara que la Casa Real le recomendó que dejara su actividad

Al inicio de su declaración judicial ante el juez del caso Nóos, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha leído hoy la siguiente declaración íntegra: "Antes de someterme a las preguntas en este Juzgado, quiero declarar que, como consecuencia de la entrega y difusión de determinados correos y documentación presuntamente relacionados con este procedimiento, se ha producido en las últimas semanas un desplazamiento del foco de esta instrucción, de los hechos propiamente dichos hacia un proceso público al pretendido papel de la Casa Real en los mismos. A este respecto, declaro que la Casa de Su Majestad el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Noós. Por el contrario, cuando tuvo conocimiento de la existencia de reproches políticos a las administraciones públicas contratantes, la Casa de Su Majestad el Rey me trasladó las recomendaciones oportunas para que dejara de realizar una actividad que no consideraba adecuada para mi status institucional y así lo hice".