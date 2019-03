Urdangarin podría hacer frente al pago de la fianza civil con su patrimonio

El juez José Castro ha dictado una providencia en la que da 20 días al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres para que sus abogados presenten alegaciones a la petición de fianza civil de casi 8,2 millones de euros formulada por la Fiscalía Anticorrupción por el caso Noós. En este asunto judicial se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público de las comunidades de Baleares y Valencia entre los años 2004 y 2007.

De no conseguir el pago de la fianza el yerno del Rey no tendría obligatoriamente que ingresar en prisión. Hace tres meses que Iñaki Urdangarín pidió una excedencia temporal a la empresa para la que trabajaba, Telefónica, y desde entonces los únicos ingresos que tiene la familia son los de la Infanta doña Cristina. Sin embargo aunque no en capital, Urdangarín sí tiene propiedades con las que responder al pago de la fianza civil.

Sin duda el más valioso es el palacete de Pedralves, una mansión de 650 metros cuadrados, situada en el mejor barrio de Barcelona y que en el momento de su compra fue valorada en casi seis millones de euros, pero esta hipoteca todavía está sin liquidar con el banco.

A través del Instituto Nóos, Urdangarín y su ex socio Diego Torres tienen tres pisos en Palma de Mallorca valorados en 620.000 euros. Mediante la empresa Aizoon en la que participa a medias con la Infanta se cuentan dos pisos, dos plazas de garaje y un trastero también en la isla cuyo valor es de 450.000 euros. Además consta entre sus propiedades otra vivienda más en Terrasa valorada en 250.000 euros.