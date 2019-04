Urdangarin desvincula a la Infanta y admite que creó Aizoon para canalizar sus ingresos

Iñaki Urdangarin se ha continuado desvinculando este miércoles del tema de las facturas del Instituto Nóos asegurando que "es importante saber que en las empresas existe división de funciones y ésta no era mi función".

Así se ha pronunciado al inicio del interrogatorio por parte del fiscal Pedro Horrach, donde el exduque de Palma ha remarcado que "el tema de las facturas era una función delegada a tema de contabilidad", de la que Marco Tejeiro era el responsable, ha dicho.

(Sobre las facturas) "En las empresas existe división de funciones y ésta no era mi función"

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha reanudado este miércoles su interrogatorio a Urdangarin en el marco del juicio del caso Nóos. La declaración del exduque de Palma arrancó el pasado viernes una vez finalizada la de su exsocio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, quien fue interpelado por las partes durante más de 25 horas.

Al inicio de su comparecencia ante el tribunal, el marido de la Infanta Cristina se desvinculó de las cuestiones relativas a facturación o contabilidad de la entidad que presidía y que, según las pesquisas, constituyó el epicentro de una trama a través de la que ambos exsocios se apoderaron de más de seis millones de euros de Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana.

Urdangarin ha admitido durante su declaración que en verano de 2003 mantuvo un encuentro "informal" con el expresidente del Govern Jaume Matas en Marivent donde, en el marco de un partido de pádel, definieron su colaboración de cara a la puesta en marcha de futuros proyectos entre el Ejecutivo balear y el Instituto Nóos.

"No daba un paso en mi vida sin consultarlo a García Revenga"

Más en concreto, durante la reunión, tal y como ha explicado a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, el exduque de Palma trasladó a Matas y al exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester la posibilidad de que el Govern patrocinase el equipo ciclista Illes Balears-Banesto, un proyecto cuya exclusividad ha atribuido al empleado de Nóos Juan Pablo Molinero. "Fue realmente él quien gestionó el proyecto, era su gran afición".

"En cuanto conozco que Molinero tiene la exclusividad y el Govern balear perdió entonces sus dos grandes proyectos deportivos, me pareció una buena idea que Molinero y 'Pepote' pudieran hablarlo", ha manifestado el acusado, quien ha justificado así el hecho de que más adelante Matas, Ballester y él mantuvieran el encuentro en la residencia palmesana de la Familia Real.

"Tejeiro me dijo que era interesante tener una sociedad para canalizar mis honorarios"

Preguntado por si fue Matas quien adoptó la decisión de poner en marcha la iniciativa en las islas, ha apuntado que "me pareció que Ballester no podía tomar solo la decisión, sino necesitaba la aprobación" del expresidente, motivo por el que se reunieron en Marivent.

Fue tras ello cuando el Govern contrató a Nóos Consultoría Estratégica -una de las empresas que conformaban el entramado a través del cual tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de más de seis millones de euros de las Administraciones públicas- para llevar a cabo las tareas encomendadas a la oficina del proyecto ciclista.

De acuerdo a las investigaciones, el Ejecutivo autonómico acabó abonando 54.520 euros para el seguimiento de la repercusión del Illes Balears; 174.000 -por parte de la fundación Illesport- por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 -por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por la elaboración de material promocional del club ciclista.

Urdangarin ha negado que presupuestase él mismo la oficina del proyecto de la que se encargaría su empresa en 300.000 euros anuales aproximadamente, y ha asegurado desconocer quién cifró la iniciativa en esta cantidad.

Desvincula a la Infanta Cristina

Iñaki Urdangarin, ha manifestado que el excontable del Instituto Nóos Miguel Tejeiro fue la persona que le recomendó constituir Aizoon, empresa que comparte al 50% con su mujer, "para canalizar mis honorarios profesionales". "Me dijo que era interesante tener una sociedad", ha aseverado el exduque, quien sin embargo ha desvinculado a su esposa del día a día de la mercantil.

"Siempre he confiado en la opinión de Tejeiro", ha incidido el acusado, quien ha recordado que Aizoon fue creada en 2003 con el objeto social de consultoría y alquiler de bienes inmuebles.

Según la Agencia Tributaria, Urdangarin utilizó Aizoon como "pantalla" para declarar gastos que nada tenían que ver con esta mercantil y así tributar menos en su declaración de la renta.

Es más, la Infanta reconoció en la declaración que como imputada prestó el 8 de febrero de 2014 que conocía que su marido canalizaba sus ingresos profesionales a través de Aizoon.

La hermana del Rey Felipe VI, a pesar de asegurar que no tenía nada que ver con la gestión y el funcionamiento de Aizoon, la empresa patrimonial del matrimonio que se nutría principalmente de los fondos que recibió de las Administraciones públicas el Instituto Nóos así como del dinero que Urdangarin percibió de las asesorías que prestó a diversas empresas, manifestó: "Sí, bueno, creo que fue a través de Aizoon que canalizaba sus ingresos profesionales, pero no sé más".

Urdangarin ha señalado que el IRPF de la Infanta Cristina lo elaboraba Federico Rubio, asesor que "venía por parte de la Casa del Rey y quien, según manifestó la pasada semana Diego Torres, era la persona que desde la Agencia Tributaria supervisaba periódicamente las actividades del Instituto Nóos.

A preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Urdangarin ha manifestado asimismo que su propia declaración de la renta la efectuaban, por su parte, sus asesores fiscales. "Entiendo que la redactaba el Bufete Medina Tejeiro", ha aseverado.

El marido de la Infanta señala además que "yo no daba un paso en mi vida sin consultarlo al señor (Carlos) García Revenga", secretario de las infantas. Así ha subrayado el de la Casa Real a la creación del Instituto Nóos y a la inclusión de Cristina de Borbón en su junta directiva.

Nóos pagó 30.000 euros a un amigo por crear una fundación

Iñaki Urdangarin ha reconocido que el Instituto Nóos pagó 30.000 euros a su "amigo" y empresario Joaquim Boixareu por figurar como creador de la fundación Fdcis, que impulsó una vez tuvo que dejar Nóos por recomendación de la Casa del Rey.

"Le pareció bien y le pagamos"

Entonces, el fiscal le ha preguntado por dos facturas por un total de 30.000 euros que cobró Boixareu de Nóos en diciembre de 2006 y enero 2007 y Urdangarin ha respondido que cuando las vio consultó con Torres. "Le pareció bien y le pagamos", ha añadido.

"¿Le pagaron? ¡Si hacía tiempo que había salido del Instituto Nóos!", le ha preguntado entonces el fiscal Pedro Horrach, extrañado de esa afirmación cuando supuestamente Urdangarin no formaba parte del instituto desde marzo de 2006. "Yo las fechas ya le he dicho que no soy consciente de ellas", ha contestado el acusado.

Acto seguido, Horrach le ha inquirido si Boixareu accedió a fundar Fdcis para hacerle un favor. "No, no era un hacerme un favor, él aceptó con mucho honor pero debió entender que debíamos pagarle el dinero", ha respondido, y ha agregado que el empresario "moralmente" le ayudó en "gestiones y consejos" y por tanto entendió que debían "devolverle el dinero" que empleó para constituir la entidad.