UPyD y Partido Popular acuerdan reforzar por ley el castellano como lengua vehicular

PP y UPyD han acordado un nuevo texto sobre la referencia al castellano en la educación y la Lomce dirá finalmente: "El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas CCAA, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable".

El portavoz de Educación de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha reconocido que ha transaccionado con los populares esa y una docena de enmiendas más a pesar de "no estar de acuerdo" con la Lomce. Ha considerado una "obligación" lograr acuerdos y ha dicho: "hemos avanzado 10 centímetros, quedan 90 más para el metro".

El acuerdo ha sido criticado especialmente por los partidos nacionalistas, y desde CiU, el diputado Martí Barberá, ha denunciado una alianza del PP y UPyD hacia modelos lingüísticos "anteriores a la democracia". Cree que los populares quieren que los catalanes dominen mejor el castellano que el catalán; "ustedes desprecian el catalán con esta normativa", ha enfatizado Barberá, que ha criticado que se haya enterado por la prensa de esta enmienda.

Isabel Sánchez (PNV) ha opinado que imponer el castellano como lengua vehicular tiene un "claro componente ideológico". Sin embargo, el diputado popular Eugenio Nasarre, ha defendido el nuevo texto asegurando que CiU debe "dejar la intransigencia" en este tema porque es "perjudicial para el conjunto de la sociedad". Nasarre incluso ha abogado por volver a "los primeros compromisos de la obra de la Transición" sobre el tema de las lenguas.

Otros de los acuerdos alcanzados entre PP y UPyD pasan por incluir en la reforma que la elección de los directores de los centros se haga a través de una evaluación en la que se tenga en cuenta, entre otros factores, los resultados de las pruebas a los alumnos realizadas durante su mandato. El nombramiento de los directores se hará "previa evaluación positiva del trabajo desarrollado", con criterios y procedimientos "públicos y objetivos" e incluyendo "los resultados de las evaluaciones individualizadas" a los alumnos, que también prevé la Lomce y que se conocen como "reválidas".



Con Foro y Coalición Canaria (CC), los populares han pactado una enmienda sobre el apoyo administrativo a la enseñanza en las poblaciones dispersas, y con el primero de los partidos citados que, también, desde las administraciones se refuerce el apoyo a los alumnos con déficit de atención o a los de altas capacidades. Fuentes del PSOE han señalado que no han recibido ninguna propuesta transaccional desde el PP, e IU ha comentado que se les ha hecho una propuesta para "un tema de Formación Profesional (FP)" y que van a estudiarlo. En el debate de esta tarde se ha hablado precisamente de la FP, de la que el PP ha dicho que con la Lomce se evitarán los "sistemas rígidos y uniformes" actuales.



Para el PSOE, la FP de la Lomce no "avanza" en ofrecer una "permeabilidad de itinerarios", y CiU ha sostenido que provocará más gastos para las comunidades. El PNV ha resaltado el "éxito" de la FP actual en el País Vasco e IU ha calificado la FP Dual de "disparate", remarcando que parece que lo que se pretende es que los estudiantes "malotes" vayan por un lado y los "listotes" por otro. Además, se ha debatido sobre la autonomía de los centros y Foro ha defendido unas enmiendas en defensa de la educación diferenciada por sexos al no considerarla "segregadora".



Como hicieron ayer, los diputados de PSOE, IU, CiU y PNV han vuelto a leer su compromiso conjunto de derogar la Lomce en una próxima legislatura, tal y como acordaron el pasado mes de julio. La Comisión de Educación de la Cámara baja se reúne mañana para terminar de debatir las enmiendas parciales a la Lomce, y votar el dictamen correspondiente.