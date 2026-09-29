El Congreso abre expediente para sancionar a Ana Vázquez, la diputada del PP que llevó el spray tóxico

La Mesa del Congreso ha abierto este martes un expediente sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, por llevar un bote de spray tóxico al hemiciclo. Precisamente, esa apertura del expediente podría derivar en la suspensión temporal de su condición de diputada. Esta decisión se ha tomado con los votos de la mayoría progresista de la Mesa que conforman PSOE, Sumar y la oposición del oposición del PP, según han informado fuentes parlamentarias. Una vez abierto el trámite, darán a la diputada un plazo para que presente sus alegaciones, las cuales serán estudiadas por la Mesa antes de determinar si se propone que sea sancionada. El hecho de ser sancionada conllevaría la retirada de empleo y sueldo durante el tiempo que dure la sanción.

Las citadas fuentes han explicado que una vez que la Mesa proponga la suspensión deberá ser sometida a la votación del pleno en sesión secreta. Además, han señalado que si, finalmente, se retira de forma temporal la condición de diputada a Ana Vázquez y con ello, su derecho a voto en el Congreso, se buscará hacerlo de forma ponderada.

Los plenos en la Cámara tienen lugar en los periodos de sesiones y se suelen celebrar tres a lo largo de cada mes, con lo que se podría fijar una sanción que no coincidiera con votaciones en los mismos.

La Mesa del Congreso ha iniciado el procedimiento tras recibir un informe de la Secretaría General de la Cámara en el que se recuerda que Vázquez fue llamada al orden, en virtud del artículo 101 del Reglamento del Congreso, para que abandonase el hemiciclo y depositase el espray ante la Policía durante el pleno de la pasada semana.

El citado informe señala que espráis como el empleado por la diputada popular son considerados un arma a los efectos reglamentarios y que portar armas dentro del recinto parlamentario es sancionable con la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada.

Armengol pidió a Vázquez que abandonase el hemiciclo por enseñar un "arma"

Los hechos por los que se ha abierto expediente a la diputada popular tuvieron lugar el pasado miércoles cuando, durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente y una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un asesor del grupo popular limpiara el espray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso. Respecto a este trabajador la Mesa no ha tomado ninguna decisión ya que está abierta una investigación policial sobre los hechos ocurridos el pasado miércoles.