La Audiencia de Barcelona aplica la amnistía a Marta Rovira por el referéndum del 1-O

La Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado este martes aplicar la ley de amnistía a Marta Rovira, exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), por su participación en el procés independentista y en el referéndum del 1 de octubre de 2017. La dirigente tenía pendiente una causa por un presunto delito de desobediencia.

En su resolución, adelantada por SER Catalunya y recogida por EFE, el tribunal concluye que el procedimiento contra Rovira "se encuentra incluido en el marco objetivo de aplicación" de la amnistía, "sin que se concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos" en la ley.

Una causa pendiente desde el referéndum de 2017

Rovira no fue juzgada junto al resto de dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo porque se encontraba en Ginebra, Suiza, adonde se trasladó en 2018.

Tras la derogación del delito de sedición, el magistrado Pablo Llarena mantuvo su procesamiento únicamente por desobediencia. Al no estar aforada, el Supremo remitió el procedimiento a la Audiencia de Barcelona para que decidiera si debía juzgarla o aplicarle la amnistía.

La exdirigente republicana regresó a España en julio de 2024, después de que la Audiencia Nacional archivara la causa de Tsunami Democràtic, en la que también estaba investigada. Poco después abandonó sus responsabilidades en ERC, tras los malos resultados electorales del partido y en medio de una crisis interna que la enfrentó a Oriol Junqueras.

ERC celebra la decisión y exige aplicar la amnistía al resto de causas

Esquerra Republicana ha recibido favorablemente la resolución judicial, que llega después de años de procedimientos contra su antigua secretaria general.

En un comunicado, la formación ha celebrado la amnistía a Rovira "después de años de persecución política" y de "dilaciones". Además, ha exigido la "inmediata aplicación de la ley sin más dilaciones en el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha reaccionado a través de su cuenta de X, donde ha reclamado que la medida se extienda a todos los procedimientos que siguen abiertos.

"Termina un periplo de persecución política durante seis años de exilio. Exigimos la aplicación completa de la amnistía para todas las causas que se mantienen abiertas. ¡Justicia y libertad!", ha escrito.