El Instituto de Empresa responde al juez Peinado: no tiene correos electrónicos con la asesora de Begoña Gómez

El Instituto de Empresa (IE) responde al juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, que no tiene intercambio de correos electrónicos con la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez.

Peinado reclamó a la entidad que aportara a la causa los emails que intercambió con Álvarez mientras Begoña Gómez estuvo al frente del África Center, entidad dependiente del IE para que la UCO los analizara. "No hay correos electrónicos recibidos y/o enviados con la investigada Cristina Álvarez (...) no va a ser posible, en consecuencia, su análisis a través de la UCO".

Ahora, el juez Peinado solicita a la Fiscalía y a la defensa que manifiesten si mantienen o desisten del recurso que recurrieron "ya que no va a poder llevarse a cabo el análisis e informe".

El juez investiga si se produjo desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ha desempeñado funciones privadas para la Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

La UCO analiza correos de la asesora con la Complutense

La Guardia Civil envía al juez un informe con el análisis de 121 correos que la asesora de Begoña Gómez se envió con la Universidad Complutense relacionados con acuerdos de la cátedra que codirigía Gómez.

Se trata de correos que tratan "fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra" de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en la Complutense y otros relativos a la relación "genérica y eminentemente administrativa" que mantuvo con este centro.

Pero el informe también incluye un apartado denominado "otras gestiones" en el que la UCO destaca un correo de Cristina Álvarez al vicerrector de la Complutense donde le informa de la necesidad de contratar a varios proveedores para celebrar el congreso de la cátedra en el recinto del Caixa Fórum en Madrid.

La defensa de Begoña Gómez insiste en que no hay indicios para investigarla por malversación y encuadra los mails entre su asesora y la Complutense a una "ayuda puntual" sobre la cátedra que codirigió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com