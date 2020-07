Torres- Dulce considera que existen indicios para investigar los supuestos sobresueldos

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que existen "indicios y razones" para investigar la información publicada sobre el presunto cobro de sobresueldos por parte de la cúpula del PP.

Torres-Dulce, que ha puntualizado que la Fiscalía cuenta con medios para determinar si "la libreta" reproducida es una falsificación, ha asegurado que el órgano que representa está a la espera del dictamen de la Fiscalía Anticorrupción para establecer si los datos publicados se investigan como pieza dentro del caso Gürtel o son tramitados en un juzgado de Madrid.

Según el fiscal general, esa decisión será "inminente" y sea cual sea la opción que tome Anticorrupción, dijo, "vamos a investigar hasta el final con imparcialidad y rigor". Torres-Dulce afirma que serán llamados a declarar "todos aquellos que desde el punto de vista del Ministerio Fiscal puedan aportar algo", incluido el presidente del Gobierno "si llegamos a la conclusión de que su testimonio es necesario para esclarecer los hechos de naturaleza delictiva".

Sobre la regularización de fondos hecha por Luis Bárcenas, el fiscal general del Estado señaló que "la amnistía fiscal no implica que no pueda investigarse el origen de esos fondos, y actuar en consecuencia si hubiera actividad delictiva".



"Si nosotros llegamos a la conclusión de que su testimonio es esencial para esclarecer los hechos, hechos de naturaleza delictiva, no dude que serán llamados a declarar", ha señalado sobre los dirigentes del PP que aparecen en la información sobre la contabilidad en dinero negro del extesorero del PP Luis Bárcenas. "La investigación será totalmente imparcial", ha asegurado. El fiscal general del Estado ha aclarado que la Fiscalía ya está investigando la contabilidad del PP y ha aclarado que el proceso se desarrollará de una manera "absolutamente abierta" y con "todas las garantías, con imparcialidad y absoluto rigor".