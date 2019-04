Toni Cantó: "El banquillo que lleva Carmena detrás es impresentable"

Toni Cantó reflexiona en Espejo Público sobre los tuits de varios miembros del equipo de 'Ahora Madrid': "Me parece interesante recordar que piden la dimisión ellos mismos porque se pusieron el listón tan alto; ahora tienen que lidiar con eso".



"Se ha centrado la cosa en el señor Zapata, pero otro [Jorge García Castaño] pidió mi empalamiento. Él va diciendo que me pidió disculpas, pero no es verdad", ha dicho Toni Cantó.



Ha opinado sobre el equipo de la nueva alcaldesa de la capital de España: "¿Carmena sabía a quién llevaba detrás? ¿Tiene poder para decidir si va a obligarle a dimitir o es rehén de ellos?".

Sobre la sustituta de Guillermo Zapata: "Viendo quién va a sustituir al concejal de Cultura uno se pone a temblar ve que el banquillo que lleva esta señora detrás es impresentable".