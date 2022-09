Teresa Ribera descarta un desabastecimiento en España y recuerda a Macron que debe "ayudar a los demás"

Teresa Ribera ha descartado este jueves problemas de abastecimiento de gas en España de cara a los próximos meses tras el corte del suministro ruso este lunes. La titular de Transición Ecológica ha explicado que "es muy improbable" que eso ocurra en nuestro país, aunque sí ha puesto sobre la mesa el aumento considerable de los precios, que actualmente "se encuentran muy por encima del coste" y seguirán viéndose afectados.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, en relación al desabastecimiento, ha asegurado que es un escenario "altísimamente" improbable. "En un mundo que ha vivido Fukushima, que ha vivido Covid, que ha vivido erupciones de volcán inesperadas, pues evidentemente la certeza al cien por cien no existe, pero sí que en un porcentaje elevadísimo por el tipo de infraestructura que tenemos para poder recoger ese gas natural licuado, por los contratos y por la producción ya contratada, tanto el operador del sistema gasista como el operador del sistema eléctrico y las propias compañías confirman que es prácticamente imposible que tengamos un problema de abastecimiento", ha explicado en una entrevista.

No obstante, la titular de Transición Ecológica ha asegurado que el precio del gas sí se verá afectado aún más, entre otras cosas, tras el corte por completo del suministro ruso. "Si no hay una intervención a nivel europeo es difícil saber lo que va a ocurrir", ha detallado.

Por otro lado, Ribera ha subrayado que la conocida 'excepción ibérica' no tendría el mismo efecto en todos los países de la Unión Europea, por lo que ha descartado su generalización. España y Portugal lograron dicha condición hace unas semanas y ambos gobiernos se apuntan este tanto, asegurando que España y Portugal están consiguiendo rebajar la factura de la luz, y que los precios serían más caros si no existiera la excepción ibérica.

El MidCat se abordará este viernes

Con respecto a la posible construcción del gasoducto, conocido como MidCat, Teresa Ribera ha negado que el debate esté cerrado a pesar del rechazo de Francia y ha avanzado que, probablemente, se aborde este viernes en el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europa.

Este lunes, el presidente Macron anunció su rechazo al proyecto alegando que no hacían falta nuevas interconexiones de gas con España y que su construcción no estaría justificada por motivos energéticos y ambientales. Ante ello, Ribera ha recordado a Macron que debe "ayudar a los demás" y ha insistido en que el debate sobre esta infraestructura debe realizarse en términos europeos y no como una cuestión de interés bilateral entre España y Francia.

No obstante, en caso de recibir el rechazo negativo, el Gobierno de España dio a conocer un 'plan b': construir un gasoducto subterráneo, de 800 kilómetros, bajo el Mediterráneo con el que transportar ese gas licuado desde Barcelona hasta la provincia italiana de Livorno.