Asunción habla de un posible "pucherazo"

En la Comunidad Valenciana, la Comisión de Garantías Electorales del PSPV-PSOE ha anulado 200 de los 3.246 avales presentados por Antoni Asunción para poder disputar al secretario regional del partido, Jorge Alarte, la cabecera de la lista, y no cuenta con suficientes firmas para forzar las primarias.

Sin embargo, el ex ministro del Interior no quiere tirar la toalla y se ha apresurado a denunciar "un pucherazo" y a anunciar que impugnará todo el proceso, porque sus interventores no han estado presentes y pueden haberse producido "maniobras perversas".

En rueda de prensa, Asunción ha detallado que sus interventores abandonaron el cómputo al observar "que no había garantías" de que se "ajustara a las normas", por lo que no deberían haberse abierto los sobres que contenían los avales.

Jorge Alarte, que presentó anoche 9.052 firmas, no se ha pronunciado sobre esta polémica. Según el calendario establecido, a partir de hoy hay dos días de plazo para la presentación de recursos ante la Comisión Federal de Garantías Electorales, que resolverá este sábado y realizará la proclamación definitiva de los candidatos.

Mientras, el PSOE respalda la candidatura del alcade tránsfuga de Benidorm, Agustín Navarro. Hace un año él y 11 concejales socialistas, entre ellos la madre de la secretaria de organización, Leire Pajín, junto a un concejal del PP firmaron una moción de censura y fueron dados de baja del partido. El presidente del partido, Chaves, no comparte el apoyo ahora al tránsfuga.

También habrá primarias en el PSOE de Canarias y Murcia y Madrid, Tomás Gómez y Trinidad Jiménez cuentan con los avales necesarios, aunque los 136 de los militantes de Móstoles que la Ministra de Sanidad ha presentado para su candidatura no son válidos.