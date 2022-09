Tensión en el juicio a un exlíder de la CUP por no declarar en español: "No le voy a designar un intérprete"

Nueva polémica en el juicio a uno de los líderes independentistas. En esta ocasión ha sido Antonio Baños, ex líder de la CUP que está siendo juzgado por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad. El motivo de esta acusación es haberse negado a responder a las preguntas de Javier Ortega Smith en el juicio del procés celebrado en 2019, y donde, representando a Vox, en calidad de abogado, ejercía como acusación popular.

Baños ha debido comparecer en el Juzgado de lo Penal Número 30 de Madrid, tan solo 24 horas después de que su compañera de la CUP Eulàlia Reguant declarase por el mismo delito en el Tribunal Supremo. El motivo por el que Baños ha debido declarar en Madrid y su compañera en el Tribunal Supremo es porque ella es la portavoz de la CUP en el Parlament de Cataluña, por lo que es juzgada allí al tener condición de aforada, de igual modo que todos los procesados que tengan acta en algún Parlamento, bien sea autonómico o nacional.

Tensión en la sala

La gran polémica de este juicio se ha producido después de que Baños pretendiera hacer su declaración en catalán. La jueza de la sala, que es la magistrada Hortensia Oro-Pulido, ha terminado muy mosqueada y ha dicho que "en la Comunidad de Madrid la lengua oficial es el español. Si quiere expresarse aquí tiene que expresarse en castellano. No le voy a designar un intérprete. No voy a recibir su declaración en catalán porque no tengo ninguna obligación. Tiene obligación de expresarse en castellano. Piénseselo o hable con su abogado".

El rotundo alegato de la magistrada ha hecho que la defensa dijera que la petición de tener un intérprete era para la magistrada, no para el acusado. Aunque la Fiscalía pedía en un primer momento hasta seis meses de cárcel para Antonio Baños, ahora se ha rebajado a cuatro, pese a que mantienen el delito de desobediencia grave y reclaman que depure las responsabilidades penales por no haber contestado a las preguntas de Ortega Smith en el juicio del procés.