Susana Díaz ve "injusto" que Griñán y Chaves se vean señalados mediaticamente

Susana Díaz ha indicado que ella siempre será respetuosa con la justicia, pero que no le han gustado "las coincidencias que se han producido" entre autos de la juez y hechos políticos importantes. Para Díaz, que no va a perder "ni un minuto" en hacer valoraciones ni de autos ni de los momentos en que se han producido, lo importante es que la justicia actúe "cuanto antes y con celeridad".



Preguntada sobre si Griñán debería dejar el Senado si finalmente es imputado en el caso ERE, ha expresado que "si eso se produce, ya se verá", aunque se ha mostrado convencida de que no se producirá esa imputación finalmente. "Me parece inaudito que en estos momentos estemos valorando lo que podría ocurrir", según Díaz, quien ha señalado que el último auto de la juez Alaya no imputa a ninguna de las siete personas que son mencionadas en él.



"En esta semana he tenido que presenciar un auto que no imputaba a ninguna de las personas que aparecían en el mismo, pero que, en cambio, les está produciendo un daño público y mediático importante", ha señalado Susana Díaz. Díaz ha insistido en que lo "inaudito de esta situación es que estamos hablando de dos expresidentes de la Junta, dos personas honestas e íntegras, que no están imputados y que, en cambio, llevamos una semana presenciando que están señalados mediáticamente, lo que es injusto y grave".