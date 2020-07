Soriano, magistrado del Supremo: "Si hay que meter a Urdangarín en prisión, se le mete"

El magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, ha manifestado en una entrevista para el diario 'La Nueva España' que casos como los 'Gürtel', 'Brugal', 'Matas' o 'Urdangarín' son "escandalosos, máxime en tiempos de crisis".

José Ramón Soriano, también Instructor del 'caso Campeón' y miembro de la Sala que juzga a Baltasar Garzón, ha afirmado que "la gente espera que la justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa" y que "el rey ha dicho que la justicia es igual para todos". "Si hay que meter a Urdangarín en la cárcel, pues se le mete", ha añadido.

Además, Soriano señala que "habría que citar" a la Infanta Cristina por el 'caso Urdangarin': "Si yo fuera el responsable de esa instrucción, claro que lo haría", ha asegurado.

Para el magistrado, la Infanta Cristina, "si formaba parte de unas sociedades, algo sabe. Parece que la mayor responsabilidad es la del marido, pero él arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare, porque no tiene ningún privilegio".

Durante la entrevista, el magistrado reconoce que la justicia está politizada y que los ciudadanos con confían en ella. "Los jueces actúan con rectitud, aunque no se puede evitar que cada uno tenga su tendencia, pero los nombramientos de los altos órganos de la justicia están viciados desde el principio porque dependen de los políticos", ha sentenciado.