Soraya Sáenz de Santamaría acusa a Domènech de hacer campaña por el independentismo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que dialogará con el nuevo Govern tras el 21D si se mantiene dentro de la ley, y ha cuestionado la estrategia de Podemos y de En Comú Podem en Cataluña al acusar a su candidato, Xavier Domènech, de hacer campaña por el independentismo.

"Solo les falta aceptar el 155", ha respondido Sáenz de Santamaría al portavoz de En Comú Podem quien le ha preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso si piensa abrir una negociación bilateral con el nuevo Govern de la Generalitat surgido de las elecciones del próximo 21 de diciembre.

A lo que Sáenz de Santamaría ha contestado reprochándole que venga al Congreso a hacer campaña con el independentismo y a traer "el independentismo secundario, que es secundar todas la propuestas electorales que hacen los independentistas". "Su programa electoral parece más bien al escrito de defensa de los independentistas ante el Tribunal Supremo. Solo le falta a usted aceptar el 155, es lo único que le falta para ser exactamente igual que ellos", ha ironizado.

La número dos del Gobierno le ha echado en cara a Domènech que pida un referéndum para volver a la "casilla de salida" o que exija una negociación bilateral ahora, después de que lo hayan reclamado las dirigentes de ERC, Marta Rovira, y del PDeCAT, Marta Pascal. "Y pide hasta un pacto de claridad, más vale que se lo apliquen a ustedes, que se hagan un test de claridad en Podemos, a ver si se aclaran entre el señor Iglesias, la señora Bescansa, el silente Errejón y usted mismo", ha enfatizado la número dos del Ejecutivo.

Domènech ha escuchado estos reproches después de haber acusado al Gobierno y al PP de ser el "problema" para Cataluña y de no plantear ninguna propuesta más allá de la "solución Aznar" para buscar un Gobierno de Ciudadanos con apoyo de populares y socialistas y dejar en "papel mojado" sus promesas al PSOE para reformar la Constitución.

El candidato de Catalunya En Comú Podem ha defendido que tras las elecciones del 21 de diciembre se recupere la "bilateralidad" en una negociación entre el Gobierno y la Generalitat. Y se ha preguntado por qué se puede negociar de forma bilateral con el País Vasco y Navarra y no con Cataluña. "¿Por qué la comisión bilateral no se reúne desde que Rajoy es presidente, el 2011? ¿Por qué se puede negociar bilateralmente el cupo vasco y no con Catalunya?", ha enfatizado el diputado del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La vicepresidenta ha considerado "llamativo" que hasta en el programa electoral los independentistas tengan "mucho en común con los comunes" y que hasta les copien los carteles. "Lo que tendríamos que tener en común para dialogar es la legalidad", "cuando los partidos se sustentan en la legalidad pueden pactar con este Gobierno", ha apostillado.

Sáenz de Santamaría, además, ha asegurado la prioridad del próximo Govern tiene que ser restaurar la confianza "en Cataluña y para Cataluña" para poder dar marcha atrás a la "enorme fractura social" y el daño económico que ha provocado el independentismo. "Que a nadie le quepa la menor duda de que si tenemos un interlocutor dentro de la ley este Gobierno hará todo lo posible para recuperar el buen clima social y una buena confianza para la mejora de la economía y el bienestar social en Cataluña", ha garantizado.