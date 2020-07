Soledad Becerril sobre el matrimonio gay: "El Constitucional ha sentenciado"

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha afirmado respecto a las declaraciones sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que "hay que hacer lo que las leyes dicen y el Tribunal Constitucional ha sentenciado".

"Me atengo a la legalidad vigente y a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Yo creo que hay que hacer lo que las leyes dicen y lo que el TC ha sentenciado", ha aseverado Becerril. Así ha respondido la Defensora a las declaraciones realizadas por el titular de Interior en Roma, donde afirmó que "el matrimonio homosexual no puede tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural porque no asegura la pervivencia de la especie".