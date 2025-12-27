El PSOE acusa a Feijóo de ser un "cómplice necesario de una negligencia criminal" en la DANA

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha manifestado que Alberto Núñez Feijóo está "inhabilitado" para seguir liderando su partido, por lo que lo ha invitado a dejar el cargo después de haber "mentido" sobre la DANA. Así lo ha declarado en una rueda de prensa desde Lleida, refiriéndose a los mensajes que Carlos Mazón envió al líder popular durante el día de la DANA, donde el expresident reconocía que lo ocurrido iba a ser "un puto desastre".

Mínguez ha recordado que Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber facilitado medios a la Generalitat, pese a que el propio Mazón le dijo, en los mensajes de la misma noche de la catástrofe, que contaba con la ayuda de la UME.

Tal y como ha detallado hoy Mínguez, "si Feijóo tuviera palabra, este año no se comería las uvas siendo el líder del PP" y ha calificado a Feijóo de "trilero". Según la portavoz del PSOE, "mentir sobre la tragedia de las víctimas lo inhabilita para liderar nada".

Asimismo, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha acusado al líder del PP de "mentir" a costa de 230 víctimas, lo que le "convierte en cómplice necesario de toda una negligencia criminal que se ha vivido en Valencia". Para Mínguez, eso no es "un lapsus, ni un error", sino una "falsedad deliberada" que ha cruzado una "línea roja".

Según Mínguez, "mintió Mazón, mintió Feijóo y nos ha mentido todo el Partido Popular". Además, la portavoz socialista recordó que "Feijóo dijo que estaba informado en tiempo real y los mensajes demuestran que es mentira".

Para la portavoz de la CEF del PSOE, todas estas noticias nos "confirman lo que venimos diciendo y denunciando los socialistas durante todo el año" y es que, detalla, en España hay dos maneras de entender la política. Según ella, una es como la entiende el PP, que "solo busca protegerse, mentir y manipular", y otra es como la entiende su partido, que "está centrada en buscar soluciones".

Suspendidas las manifestaciones de la DANA por la lluvia

Las entidades sindicales y sociales, junto con las asociaciones de víctimas de la DANA, han decidido aplazar la manifestación convocada para la tarde de este sábado en Valencia por la gestión de la DANA debido a la previsión de lluvia. Tal y como han detallado, se dará información sobre futuras convocatorias en las próximas semanas.

Para esta tarde el litoral de la provincia de Valencia, se mantiene en aviso de nivel amarillo, por precipitaciones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

"Un puto desastre, presi": así calificó Mazón la situación que se vivía en la Comunidad Valenciana el día de la DANA

El miércoles, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, entregó al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que se envió con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia.

En uno de los últimos mensajes que mandó Mazón a Feijóo admitía la gravedad de la situación asegurando que era "un puto desastre".

Por su parte, Feijóo ha explicado que fue él quien inició a las 19:59 horas el primer contacto con Mazón durante el día de la DANA, una vez que conoció "por los medios de comunicación" la gravedad de la situación en Valencia.

En ese primer WhatsApp, el líder nacional del PP trasladó su solidaridad y se puso a disposición del entonces president para lo que "pudiese necesitar". A las 20:08 horas, llegó la respuesta de Mazón con un "gracias, presi" y sobre las 20:15 horas le mandó otro mensaje asegurando que tendría "una noche larga por delante".

