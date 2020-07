Sindicatos policiales se quejan de su "extenuante" ritmo de trabajo

En un comunicado, el Sindicato Unificado de la Policía ha pedido a los responsables políticos y a los altos mandos de la Policía que hagan "un uso racional de los recursos humanos" y de los agentes porque "no es soportable durante mucho más tiempo el régimen de trabajo que vienen soportando y con la visita del Papa en el horizonte".

El SUP y UFP además creen que el Gobierno "no debe iniciar una disputa con el movimiento 15-M convirtiendo en un símbolo la Puerta del Sol. No podemos pasar de permitir una acampada chabolista durante meses a cortar el libre tránsito por la plaza, desviando los autobuses, cerrando el metro y acordonando la zona como si fuera el Congreso de los Diputados el 23-F. Hay un término medio que sería dejar libre acceso y no permitir que se instalen tiendas de campaña", ha indicado el SUP.

Por otro lado, ha apelado a los 'indignados" a que no confundan "el fin con los medios" porque "ocupar una plaza es un medio para conseguir un fin, no el fin en sí mismo".

También el Sindicato Unificado de la Policía ha señalado que los integrantes de este colectivo reivindicativo "no lograrán el apoyo de los ciudadanos cortando el tráfico en las calles o montando poblados chabolistas en las plazas". "Hay otras muchas formas de avanzar y de ellos depende el éxito o fracaso que cosechen", ha concluido.