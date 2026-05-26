Crece la presión a Pedro Sánchez dentro del PSOE y entre los socios para que convoque elecciones

Pedro Sánchez encara uno de los momentos más delicados de la legislatura con varios frentes abiertos y una presión creciente tanto dentro del PSOE como entre sus socios parlamentarios. Mientras desde Moncloa insisten en que "habrá elecciones en 2027", el clima político alrededor del Ejecutivo se complica tras las últimas derrotas electorales y el avance de distintas causas judiciales que afectan al entorno socialista.

El presidente del Gobierno evitó este miércoles responder sobre si mantiene su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero. A su llegada a un acto oficial, Sánchez emplazó a la comparecencia que ofrecerá este jueves tras su reunión con el papa en el Vaticano.

La situación llega apenas nueve días después de la nueva derrota del PSOE en Andalucía, la cuarta caída autonómica consecutiva para los socialistas. Desde entonces, la candidata María Jesús Montero apenas ha reaparecido públicamente tras una entrevista concedida el pasado lunes.

Un calendario judicial que estrecha el cerco

A la presión política se suma ahora un calendario judicial que amenaza con monopolizar la agenda del Ejecutivo durante las próximas semanas. La sentencia del caso que afecta al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García se conocerá próximamente. Este jueves comenzará en Badajoz el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

A ello se añade la comparecencia prevista de Begoña Gómez el próximo 9 de junio, cuando el juez le comunicará formalmente que será juzgada por un jurado popular. Días después, el 17 y 18 de junio, será el turno de José Luis Rodríguez Zapatero, que declarará en el marco de la investigación relacionada con Plus Ultra.

En Moncloa tratan de transmitir calma pese al escenario. "Esta legislatura suma y sigue" o "tiene que continuar" son algunos de los mensajes repetidos en las últimas horas por ministros y dirigentes socialistas.

Los socios toman distancia

Aunque ninguno de los socios del Ejecutivo plantea de momento retirar su apoyo parlamentario, el tono ha cambiado de forma evidente en apenas unos días. Algunas formaciones que inicialmente denunciaban una supuesta "cacería política" contra Zapatero ahora optan por marcar distancias y evitar un respaldo cerrado.

El sector socialista del Gobierno mantiene la defensa del expresidente, pero dentro de Sumar existe preocupación por el desgaste que pueda provocar el caso. Aun así, la coalición descarta abandonar el Ejecutivo.

Otros aliados parlamentarios, como EH Bildu, ERC o BNG, siguen respaldando la continuidad de la legislatura, aunque aumentan las voces críticas. "Esta legislatura no da más de sí" o "es irresponsable seguir más allá" son algunas de las expresiones que empiezan a escucharse en privado y también en público.

Moncloa busca oxígeno

En el Ejecutivo confían en que la agenda internacional permita recuperar iniciativa política. La visita del presidente al Vaticano o el posicionamiento del Gobierno sobre Gaza aparecen como intentos de desplazar el foco mediático.

En el PSOE recuerdan además que no es la primera vez que el partido atraviesa una crisis interna y judicial. El verano de 2025 ya dejó imágenes de un Sánchez "tocado" tras la imputación de Santos Cerdán, una etapa en la que Ferraz activó el llamado "modo resistencia".

Ahora, sin embargo, el desgaste vuelve a instalarse sobre La Moncloa. Y aunque el Gobierno intenta mantener el control del relato político, en el Ejecutivo asumen que cada nueva jornada puede traer otro frente inesperado.

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