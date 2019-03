Los senadores despiden su último pleno cantando villancicos

Los senadores han despedido hoy el año cantando un villancico en el hemiciclo de la Cámara Alta tras acabar el último pleno del período de sesiones y por iniciativa de un grupo de parlamentarios del PP que han repartido copias de la canción entre algunos de sus compañeros.

Los senadores se han arrancado a cantar después de que el presidente del Senado, Pío García-Escudero, les deseara "Feliz Navidad y felices fiestas". "Nos vemos el año que viene, porque el mundo no se va acabar", ha añadido García-Escudero, en alusión directa a las predicciones sobre el fin del mundo para mañana, 21 de diciembre.

Tras estas palabras, un grupo de senadores de la bancada popular han comenzado a cantar el villancico compuesto en 2010 por el entonces senador extremeño y actual alcalde de Castuera (Badajoz), Paolo Atalaya, y basado en el tradicional 'Hacia Belén va una burra, rin rin'.

Letra

En el Senado de España, rin rin

yo me remendaba, yo me remendé

yo me eché un remiendo, yo me lo quité

hoy cantan los populares

deseando a sus señorías, rin rin

yo me remendaba, yo me remendé

yo me eché un remiendo, yo me lo quité

muy alegres navidades

Feliz Nochebuena y gran Fin de Año

y muchos regalos de los Reyes Magos (bis)