Se mantiene el bloqueo entre Ciudadanos y Vox al inicio de los contactos con el PP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su partido no va ser "cómplice de la tomadura de pelo ni del cordón sanitario" que Cs les quiere imponer y ha asegurado que prefiere hacerse el "harakiri político" antes que ceder al "chantaje" de la formación naranja. En una entrevista en esRadio, Abascal ha advertido de que si Cs sigue imponiéndoles el cordón sanitario, "el PP podría gobernar en solitario con nuestro apoyo" o negociar los apoyos puntuales con ellos y Cs. Lo ha dicho poco antes de reunirse Vox y PP en el primer contacto público para la búsqueda de acuerdos.

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha aconsejado a Vox no hacerse el "harakiri" porque la consecuencia es "hacer el harakiri a sus votantes y a una mayoría social" en España que quiere gobiernos de centro-derecha.

Para el número dos del PSOE, José Luis Ábalos, el panorama político en España está muy fragmentado, lo que lleva a situaciones de gobernabilidad complejas. Ante este panorama de fragmentación, ha pedido que ningún partido aspire a cumplir "programas estrictos", y ha reclamado un esfuerzo de todas las fuerzas para que no se den situaciones de bloqueo en la gobernabilidad de comunidades y ayuntamientos. Sobre la política de pactos anunciada por Cs, ha defendido que no se debe pactar con Vox, porque son aquellos que tienen "una visión involucionista y un discurso fundamentado en el odio que no se corresponde con la apuesta de progreso" de España. Ha retado a los mismos que critican que el PSOE no puede pactar con Bildu, que apliquen la misma receta y rechacen cualquier pacto con el partido que lidera Santiago Abascal: "Cuando se nos plantea que no podemos con Bildu, yo insisto, con Vox tampoco". Ábalos ha concluido que cualquier pacto con Vox o con la izquierda abertzale se alejaría del "espacio de encuentro, convergencia y moderación" por la que vienen apostando los españoles, a su juicio, en el último ciclo electoral.

EL PROBLEMA DE NAVARRA

El dirigente del PSOE ha declarado que la líder de los socialistas navarros, María Chivite, "simplemente asume que ha tenido un muy buen resultado en Navarra y que es la única formación progresista no nacionalista que ha tenido un muy buen resultado", por lo tanto "lo que está intentando es cumplir con las expectativas que se han generado". Sin embargo, ha insistido en que la dirección del PSOE considera que no hay que colaborar con la izquierda abertzale. Para el secretario de Organización "el problema no es tanto la abstención de Bildu -imprescindible para que gobierno el PSOE- sino lo que ello pueda entrañar de cara a garantizar una estabilidad del ejecutivo" que eventualmente lideraría la comunidad navarra: "No hay ningún problema de desafío" por parte de Chivite, ha concluido Ábalos.